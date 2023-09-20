建立联系：研究人员成功连接单个石墨烯纳米带

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员开发了一种“连接”石墨烯纳米带（GNR）的方法，石墨烯纳米带是一类一维材料，这对于微电子器件的缩放具有重要意义。 该团队使用基于直写扫描隧道显微镜 (STM) 的工艺在单个 GNR 上制造纳米级金属触点。 这种方法可以精确制造与特定 GNR 的金属接触，从而产生晶体管功能所需的器件功能。

石墨烯是一种单原子厚的碳原子层，长期以来一直被认为是一种有可能取代硅的潜在高速电子材料。 然而，石墨烯本身并不是半导体。 为了在石墨烯中引入半导体特性，需要将其做得非常小或构造成特定的形状，例如带状。 在这项研究中，合成了原子级精确的 GNR，并成功创建了金属接触。

该团队利用扫描隧道显微镜扫描表面并识别 GNR。 一旦找到 GNR，研究人员就使用 STM 中的电子束触发金属沉积并创建电线。 这种精确的布线方法可以控制 GNR 上金属触点的制造。 研究人员还发现，当采用金属接触时，GNR 的电子特性发生了变化，这表明了有意改变其特性的能力。

该技术的一个优点是它是在超高真空环境中进行的，确保材料不受可能降低器件性能的大气污染物的影响。 研究团队的下一步是使用制造的 GNR 创建一个功能晶体管并测量其特性。

这一在单个 GNR 布线方面的突破为高速电子设备的开发开辟了新的可能性，并为石墨烯技术的进一步发展铺平了道路。

资料来源：伊利诺伊大学格兰杰工程学院