研究人员开发出用于微电子学的“连接”石墨烯纳米带的方法

研究人员在石墨烯纳米带（GNR）的开发方面取得了突破，石墨烯纳米带是一类一维材料，有望用于微电子设备。 该团队使用基于直写扫描隧道显微镜 (STM) 的工艺在单个 GNR 上制造纳米级金属触点，从而可以控制其电子特性。

石墨烯是一种单原子厚的碳原子层，作为一种潜在的高速电子材料而引起了人们的关注。 然而，其缺乏半导体特性一直是一个限制。 在这项研究中，创建了原子级精确的 GNR，并成功制作了金属触点，从而产生了晶体管运行所需的功能。

研究人员使用扫描隧道显微镜技术扫描表面并识别合适的 GNR。 一旦 GNR 被识别，就会使用电子束触发金属沉积来创建布线。 人们发现这种连接 GNR 的方法比以前的方法更精确且不确定性更小。

该方法的优点之一是在超高真空环境下进行，保证了材料的清洁度并防止器件性能下降。 研究人员还发现，通过在 GNR 上放置金属触点，GNR 的电子特性发生了改变。 GNR 的这种“掺杂”可以通过沉积不同类型的金属来实现，从而提供了一种无需化学反应即可调整 GNR 特性的方法。

研究人员的下一步是使用这种方法创建一个功能晶体管并测量其特性。 开发出一种精确可靠的方法来使金属与特定的 GNR 接触，使我们更接近实现利用石墨烯纳米带的微电子器件。

资料来源：ACS Nano（DOI：10.1021/acsnano.8b08089）