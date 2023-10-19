墨尔本北部的神秘灯光和爆炸声让专家们寻找答案

周三晚上 9 点左右，墨尔本北部的居民对一道明亮的橙色闪光感到困惑，随后发生了一声巨响。 该事件的视频在社交媒体上广泛传播，记录了多琳居民在从车里取东西时目睹这一现象的时刻。 他对这种声音很感兴趣，于是冒险到街上去调查声音的来源。

多琳居民肖恩·斯坎伦 (Sean Scanlon) 表示，这种噪音是他从未听过的。 “这震动了地面，让每个邻居都离开了家，”他告诉七号新闻台。 爆炸不仅限于多琳，默恩达、南莫朗、博文、钻石溪和唐卡斯特的居民也报告听到一声巨响。

太空领域的当局和专家对这一事件感到困惑，因为该地区没有检测到陨石活动。 澳大利亚地球科学局没有记录到地震活动，澳大利亚电力公司也没有发现爆炸或损坏的证据。 维多利亚州政府证实，附近的采石场或任何正在进行的道路施工中没有发生未经授权的爆炸事件。

这并不是维州第一次发生此类事件。 八月，天空中出现了类似的光球，伴随着一声巨响。 该航天局后来确定，这很可能是俄罗斯联盟二号火箭重新进入地球大气层的碎片。

最近墨尔本北部神秘的光和爆炸的原因仍然未知，专家和居民急切地寻找答案。 当局正在继续调查该事件，以确定其起源和性质。

来源：

– 7NEWS：https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

–日出/推特：https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411