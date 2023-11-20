当地爱好商店发生高价盗窃案后，省警方寻求援助

南乔治亚湾 OPP 正在向公众寻求帮助，以解决最近发生在米德兰一家热门零售店的入室盗窃事件。 上周末，国王街的 Event Horizo​​n Hobbies 遭遇夜间入室盗窃，当局立即做出反应。

据警方报告，犯罪分子于凌晨 2 点 30 分左右，通过砸碎前玻璃门成功进入商店。进入商店后，他们抢走了大量 Magic Cards，这是流行游戏中备受追捧的收藏品。万智牌：聚会游戏。 被盗卡估计价值超过 20,000 美元。

当地执法部门鼓励任何掌握犯罪相关信息的人挺身而出。 建议个人直接拨打 (888) 310-1122 或发送电子邮件 [email protected] 与 OPP 联系。或者，他们也可以通过致电 (800) 222-TIPS (8477) 匿名联系灭罪热线，或通过专用网络在线提交信息。渠道。

Event Horizo​​n Hobbies 的盗窃事件不仅给商店带来了巨大的经济损失，还给当地游戏界带来了困扰。 万智牌爱好者依靠 Event Horizo​​n Hobbies 等信誉良好的机构来享受他们的爱好并与其他玩家联系。 该事件提醒人们保持警惕和支持阻止犯罪活动的重要性。

常见问题解答：

问：什么是魔法卡？

答：万智牌是流行的集换式卡牌游戏《万智牌》中使用的收藏卡。 这些卡牌具有各种角色、咒语和能力，玩家可以策略性地使用它们来相互竞争。

问：我在哪里可以提供有关犯罪的信息？

答：如果您有任何可能有助于调查的信息，请直接致电 (888) 310-1122 联系 OPP 或发送电子邮件至 [email protected] 或者，您也可以致电 (800) 222- 匿名联系灭罪热线。 TIPS (8477) 或通过他们的在线平台提交您的信息。