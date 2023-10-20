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天文学爱好者期待 2023 年 XNUMX 月月偏食

By薇琪斯塔夫罗普卢

20月 2023日，XNUMX
天文学爱好者期待 2023 年 XNUMX 月月偏食

世界各地的天空爱好者热切等待定于 28 年 2023 月 XNUMX 日即将到来的月偏食。继今年早些时候的半影月食之后，这一天体事件有望让观测者着迷并惊叹不已。 几个世纪以来，月食一直让人类着迷，并且在各种文化中仍然具有精神意义。

天文学家和科学家还密切观察月食，以深入了解地月系统并了解月球表面与地球大气之间的相互作用。 这些活动提供了独特且令人惊叹的天体展示，受到观星者和天文学爱好者的热切期待。

2023 年 11 月月食将于晚上 31:3 在新德里开始，并于 36 月 29 日凌晨 XNUMX:XNUMX 结束。在此期间，当月球穿过地球的阴影时，将会发生月偏食。 亚洲、俄罗斯、非洲、美洲、欧洲、南极洲和大洋洲等多个地区都可以看到这次日食。

在新德里，观测者可以在西南天空目睹日食。 最大时，月亮将位于地平线上方 62°。 在印度，预计最大月食发生在凌晨 1 点 45 分，大约 12% 的月球表面沉浸在阴影中。

要体验月偏食的魔力，天文学爱好者只需走出去凝视天空即可。 他们将能够在整个月食过程中观察到月球外观和色调的逐渐变化。

2023 年 XNUMX 月的月偏食有望成为一次真正壮观的事件，为惊叹宇宙奇观提供了独特的机会。 无论您是经验丰富的观察者还是休闲的天空爱好者，都不要错过目睹这一令人着迷的天体表演的机会。

来源：
–“2023 年 XNUMX 月月食：日期和时间”
–“2023 年 XNUMX 月月食：在哪里以及如何观看”

By 薇琪斯塔夫罗普卢

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