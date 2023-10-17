月球尘埃可用于在月球上修建道路和着陆场

科学家在地球上进行了实验，探索月球尘埃在月球上修建道路和着陆场的潜在用途。 月球尘埃主要由细粉状火山岩组成，尽管月球表面呈白色，但其土壤实际上是深灰色的。 月球上缺乏侵蚀过程导致月球尘埃中产生锋利边缘的颗粒，对太空探索构成危险。

此外，月球尘埃带有电荷，使其具有粘性。 这种粘性会对月球着陆器、宇航服造成损害，如果吸入，甚至会造成潜在的健康问题。 为了减轻月球尘埃造成的损害，人们提出了利用现有资源在月球表面修建道路的想法。

在最近的一项研究中，科学家们对一种名为 EAC-1A 的月球土壤替代品进行了实验，以研究集中的阳光是否可以将月球尘埃融化成坚固的岩板。 他们使用不同强度和尺寸的激光束模拟集中阳光，成功生产出三角形、中空的瓷砖。 这些瓷砖可以联锁起来，形成坚固的表面，用于在月球上建造道路和着陆场。

之前的研究建议使用强烈的阳光或激光束来熔化月球土壤，但这项研究证明了更大块的生产和强大激光束的使用。 为了在月球上产生同样强大的光束，需要直径约为 5.7 英尺的透镜。

未来的实验将评估这些瓷砖对火箭推力的弹性，以确定它们是否适合着陆场。 研究人员还可以在模拟月球条件下进行测试，包括没有大气层和重力减小的条件，以验证该技术在月球上实施之前的可行性。

总之，利用月球尘埃在月球上修建道路和着陆场有可能降低成本并使太空探索更加可持续。 这项研究利用集中阳光成功制造了坚固的岩石板​​，为月球建设提供了一个有前途的解决方案。

来源：

– 太空网