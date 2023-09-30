氧气几乎消灭了地球上的生命

本文探讨了地球上生命起源这一引人入胜的话题，以及当今生命所必需的氧气是如何在数十亿年前几乎消灭了所有生物的。 卢克·奥尼尔教授强调，了解生命起源是“最大的问题”，科学家们投入了大量时间来寻找科学解释。

根据岩石测年，地球形成于大约 4.5 亿年前。 化石记录提供了早期生命形式存在的证据。 然而，第一个细胞的形成又花费了十亿年的时间。 最初的细胞是一种细菌，所有细菌，包括人类，都是它的后代。

进化在地球生命的发展中发挥了至关重要的作用。 一个细胞进化到能够利用阳光的能量，这是生命出现的一个重要因素。 然而，这种涉及阳光和化学物质的能量产生过程会产生氧气，这对生命构成了威胁。 氧气具有氧化和分解生物体的能力。

有趣的是，两个细胞找到了一种适应这种有毒化学物质的方法。 一种类型的电池可以像电池一样处理氧气，从而控制其效应。 另一种类型的细胞无法处理氧气，却从这种共生关系中受益。 能够吸收氧气的细胞为另一个细胞提供能量，而后者则获得营养。

这个过程被称为内共生，导致能够利用氧气的动物细胞的出现。 这种能源的可用性促进了复杂生命形式的进化，导致了生物体的巨大多样性。

总之，地球上生命的旅程受到多种因素的影响，其中包括氧气的作用。 虽然氧气对今天的生命至关重要，但它在数十亿年前几乎消灭了所有生物。 了解生命的起源和随后的进化过程是科学家们持续不断的努力。

定义：

– 内共生：一种有机体生活在另一种有机体内部的共生关系。

– 化石记录：沉积岩层中发现的古代生命遗迹和痕迹的集合。

来源：Show Me the Science（没有可用的 URL）