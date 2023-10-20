太空时代正在地球大气层留下痕迹

最近发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究表明，太空时代正在对地球大气层产生影响。 研究人员在大气中的气溶胶中发现了大量金属，这可能是由于越来越多的航天器和卫星发射和返回造成的。 金属的存在正在改变大气化学，可能影响臭氧层和气候。

由美国国家海洋和大气管理局的 Dan Murphy 领导的研究小组发现了 20 多种元素，其比例与航天器合金中使用的元素相匹配。 他们观察到，航天器再入时产生的某些金属（例如锂、铝、铜和铅）的质量远远超过了天然宇宙尘埃中发现的这些金属的浓度。 令人震惊的是，几乎 10% 的大硫酸颗粒（有助于保护和缓冲臭氧层）含有铝和其他航天器金属。

科学家估计，到 2030 年，可能会有多达 50,000 颗卫星进入轨道。 这意味着，在未来几十年内，多达一半的平流层硫酸颗粒可能含有来自再入大气层的金属。 这对大气、臭氧层和地球生命的影响仍然未知。

研究平流层具有挑战性，因为这是一个没有人类居住的区域。 只有最高的航班才会在短时间内进入该地区。 然而，作为美国宇航局机载科学计划的一部分，科学家们利用研究飞机收集平流层的样本。 仪器连接在鼻锥上，以确保采样的空气新鲜且不受干扰。

平流层是稳定且看似平静的大气层。 它也是臭氧层的所在地，臭氧层是保护地球上的生命免受有害紫外线辐射的重要组成部分。 过去几十年来，臭氧层一直受到威胁，但全球协调努力修复和补充臭氧层。

太空发射和返回次数的增加导致更多金属进入平流层。 随着火箭的发射和卫星的部署，它们会留下一系列金属颗粒，这些颗粒有可能以科学家仍在试图了解的方式影响大气层。

总之，该研究强调需要进一步研究以确定太空时代对地球大气层的确切影响。 研究结果表明，来自航天器和卫星的金属越来越多，可能会对气候、臭氧层和地球的整体宜居性产生影响。

来源：

– 标题：太空时代正在地球大气层留下印记

– 资料来源：《美国国家科学院院刊》