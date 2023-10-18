诺贝尔奖的由来和意义

诺贝尔奖由阿尔弗雷德·诺贝尔设立，是一项享有盛誉的奖项，旨在表彰在各个领域为人类进步做出重大贡献的个人。 阿尔弗雷德·诺贝尔 (Alfred Nobel) 1833 年出生于斯德哥尔摩的一个工程师家庭，是一位化学家和工程师，后来成为颇具影响力的军火制造商。 他的财富来自他的众多发明，其中包括炸药，尽管这项发明为他赢得了“死亡商人”的贬义头衔。

然而，诺贝尔希望留下一份持久的遗产，为社会的进步做出贡献。 在1895年签署的遗嘱中，他规定将剩余的财富用于建立一个基金，每年作为奖金进行分配。 该基金的利息将分为五等份，奖励给在物理、化学、生理学或医学、文学以及和平领域做出重大发现或成就的个人。 1968年，诺贝尔经济学奖被添加到奖项名单中。

第一届诺贝尔奖于 1901 年颁发，此后物理和化学领域取得了显着的进步。 物理学被认为是诺贝尔奖时代最重要的科学，它见证了突破性的发现，引领着科学和技术驱动的未来。 著名的获奖者包括阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein)，他因相对论而于 1921 年获得诺贝尔物理学奖；威廉·亨利·布拉格 (William Henry Bragg) 和劳伦斯·布拉格 (Lawrence Bragg) 父子二人组，因利用 X 射线进行晶体结构分析而于 1915 年获得该奖-射线。

化学是最接近诺贝尔本人工作的领域，也取得了重大进展，迄今为止已颁发了 115 名诺贝尔奖。 化学的重要贡献增强了我们对宇宙、物质和生命的理解。 1935 年，玛丽·居里的女儿弗雷德里克·约里奥和艾琳·约里奥-居里因发现人造放射性原子而获奖。 2019 年，97 岁的约翰·B·古迪纳夫 (John B Goodenough) 因其对锂离子电池开发的开创性贡献，成为最年长的化学奖获得者。

诺贝尔奖仍然是对各个领域杰出成就的高度认可。 它证明了知识、科学和人文主义在推动社会进步和造福全人类方面的力量。

来源：

– 诺贝尔奖组织

– 快报新闻服务