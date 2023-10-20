生命新视角：探索宇宙，找到我们的位置

天文学家和天体生物学家 Aomawa Shields 博士开始寻找地球以外的生命，在此过程中，她对我们星球上生命的意义有了新的认识。 宇宙的浩瀚和规模让她对我们存在的意义有了全新的视角。

在她的回忆录《其他行星上的生命：寻找我在宇宙中的位置的回忆录》中，希尔兹回顾了她作为科学家的旅程以及它对她的观点产生的深远影响。 她首先思考了宇宙的巨大，其中的恒星数量与地球海滩上的沙粒一样多。 这种认识提醒我们宇宙到底有多么广阔和令人敬畏。

希尔兹还反思了天文学领域代表性和多样性的重要性。 作为一名处于历史上男性主导领域的非裔美国女性，她从巴拉克·奥巴马的总统任期中找到了灵感。 他的成就起到了指路明灯的作用，表明来自弱势背景的个人可以在包括天文学在内的任何领域表现出色。

该回忆录进一步探讨了追求不同激情和梦想之间的平衡。 希尔兹最初从事演艺事业，但发现自己又回到了天文学，这个领域总是激发她内心的好奇心。 这种与她的科学根源的重新联系提醒我们，梦想和激情依然存在，不容忽视。

希尔兹研究的一个令人着迷的方面是集中在一种称为“终结者宜居”的行星上。 这些行星具有独特的气候，生命可能只存在于永恒白天和黑夜的极端条件之间的边界上。 正是通过她的研究和调查，希尔兹和她的团队发现了此类行星的潜在存在。

总的来说，希尔兹的回忆录揭示了探索宇宙对她个人和职业生活的深远影响。 通过放眼地球之外，她对地球上生命的美丽和相互联系有了更深刻的认识。 她的故事激励其他人拥抱自己的激情，追求自己的梦想，并在浩瀚的宇宙中寻找意义。

来源：

– 希尔兹，青瓦。 “其他星球上的生命：寻找我在宇宙中的位置的回忆录。”

– 科学星期五。 “在宇宙中寻找意义。”