对生命最后一个普遍共同祖先的迷人探索

长期以来，科学家们一直对生命起源之谜着迷。 最有趣的问题之一是所有生物体的最后一个普遍共同祖先（LUCA）是谁或是什么？ 生物学家 Tara Mahendrarajah 和 Anja Spang 以及合作伙伴最近进行的一项研究为这个古老的祖先提供了新的线索。

利用一种新颖的分子测年方法，研究人员估计 LUCA 生活在 4.32 至 4.52 亿年前，当时我们的星球仍处于婴儿期。 LUCA 的外观仍然是个谜，但据信它是一种具有核糖体蛋白和 ATP 合酶等基本成分的细胞。 这些核心蛋白存在于细菌、古细菌和真核生物中，表明它们具有共同的祖先遗产。

虽然卢卡的估计年龄与之前的估计非常吻合，但这项研究在生命进化树的其他地方产生了有趣的见解。 与古细菌（古代细菌）早于今天的细菌的观点相反，新的测年方法表明，已知古细菌的最后一个共同祖先存在于 3.37 至 3.95 亿年前。 这意味着早期形式的古细菌可能已经灭绝或仍未被发现。

此外，真核生物（像植物和动物一样具有细胞核的生物体）的最后一个共同祖先出现于 1.84 至 1.93 亿年前。 这一发现挑战了真核生物代表生命之树的独立分支的观念。 相反，它们是细菌和古菌分支的融合，体现了地球上所有生命的相互联系。

了解 LUCA 及其后代具有深远的影响。 增强我们对早期微生物生命的了解，可以更好地理解营养循环，预测未来的生物多样性模式，甚至理解生物体针对气候变化的进化。

经常问的问题：

问：LUCA 代表什么？

答：LUCA 代表“最后的普遍共同祖先”。

问：卢卡几岁了？

答：根据最近的研究，卢卡生活在4.32至4.52亿年前。

问：所有生物体共有的必需蛋白质有哪些？

答：核糖体蛋白和 ATP 合酶是所有细菌、古细菌和真核生物共有的核心蛋白。

问：古细菌比细菌更古老吗？

答：研究表明，目前所有古细菌的祖先都比细菌的祖先更年轻。

问：真核生物是什么时候出现的？

答：真核生物最后的共同祖先存在于 1.84 至 1.93 亿年前。