寻找新的可能性：探索富锂伟晶岩的形成

锂的商业重要性持续上升，其生产主要来自锂-铯-钽（LCT）伟晶岩。 这些非凡的岩石呈现出惊人的超粗糙纹理； 然而，由于它们体积小，而且之前仅被归类为地质奇观，因此它们的发现被证明是难以捉摸的。 因此，由于该领域的知识有限，LCT伟晶岩的勘探仍然具有挑战性。

传统上，矿产勘探首先是有针对性地寻找有利于特定矿物形成的环境。 尽管指导铜、金等矿石勘探的成因模型多种多样，但 LCT 伟晶岩的可用模型却很少。 洛特·库普曼斯等人。 试图揭开围绕锂勘探的谜团。 库普曼斯解释说，了解促进 LCT 伟晶岩形成的某些环境的地质历史对于定位它们至关重要。

历史上，有两个主要假说解释了伟晶岩的成因——母体花岗岩体的极度分异或变质岩的低度部分熔融。 然而，库普曼斯等人在对津巴布韦和美国伟晶岩的研究中，遇到了无法使用这些传统模型进行解释的现场证据。 作者在现有文献中没有找到令人满意的替代解释。

在参与特定学科会议的刺激讨论后，研究人员综合了他们的观察结果和热力学计算，提出了一种创新的多阶段岩石成因模型。 在该模型中，变沉积岩在前变质作用过程中经历部分熔融，产生中等富集的花岗岩熔体，并结晶为花岗岩侵入体。 随后，这种花岗岩被重熔，形成高度富集的熔体，最终结晶为富含锂的伟晶岩。

这种新提出的机制解决了先前模型无法令人满意地解释的先前地球化学和地质年代学限制。 库普曼斯对未来的研究表示乐观，他指出下一步涉及寻找合适的领域和方法来研究这些伟晶岩的形成过程。 它可能涉及结合新的同位素系统来收集证据并测试模型的有效性。

库普曼斯等人进行的研究。 这是揭开富锂伟晶岩之谜的重要一步，并为该领域的进一步探索和发现铺平了道路。

常见问题解答：

问：什么是 LCT 伟晶岩？

答：LCT 伟晶岩是含有高浓度锂、铯和钽的岩石。

问：勘探 LCT 伟晶岩面临哪些挑战？

答：LCT 伟晶岩很小，以前被认为是地质奇观，限制了我们对其勘探的了解，并使它们很难找到。

问：提出的富锂伟晶岩形成的岩石成因模型是什么？

答：所提出的模型表明变质沉积岩在变质作用过程中经历部分熔融，形成中等富集的花岗岩侵入体。 然后，这种花岗岩被重熔，形成高度富集的熔体，在结晶时形成富含锂的伟晶岩。