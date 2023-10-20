了解流星雨的发光轨迹

在流星雨期间，观察者偶尔会看到一种罕见的现象，称为“持续列车”，即流星经过后在天空中徘徊的发光轨迹。 科学家们仍在试图确定火车持续存在的确切原因，但已经出现了两种主要理论。

一种理论认为，流星体的高速运动导致它们从空气分子中剥离电子，从而导致电离。 据信，在持续运行的列车中观察到的辉光来自于这些电离分子从环境中捕获杂散电子时释放的能量。 另一种理论涉及化学发光，即从快速移动的流星体蒸发的金属与大气中的臭氧和氧气相互作用，产生发光。

21月22日至10日夜间，猎户座流星雨达到顶峰，在晴朗、黑暗的天空下，观测者每小时能够看到约20-XNUMX颗流星。 辐射点是流星的明显起源，位于猎户座。 然而，重要的是不要只关注天空中的这一点，因为猎户座流星雨可以从任何方向出现。

除了猎户座流星雨外，还值得关注与猎户座流星雨重叠的南金牛座流星雨和北金牛座流星雨。 这两场流星雨均源自猎户座以西的金牛座。 虽然北金牛座流星雨在 XNUMX 月中旬达到顶峰，但南金牛座流星雨却呈现出独特的情况。

需要进一步的研究来充分了解持续流星背后的机制并揭开流星雨的神秘面纱。 我们鼓励观察者在流星雨期间尽可能多地扫描天空，以最大限度地增加目睹这些迷人天体事件的机会。

来源：

–“如何充分利用流星雨和其他夜空事件”

定义：

– 流星体：绕太阳运行的小型岩石或金属物体

– 电离：从原子或分子中添加或去除电子，从而形成离子的过程

– 化学发光：化学反应导致的光发射，不涉及热量