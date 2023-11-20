准备好迎接令人眼花缭乱的表演：狮子座流星雨

如果预计周二清晨天空晴朗，请不要错过目睹令人惊叹的天体事件的机会。 狮子座流星雨的特点是明亮的流星爆发，如果你找到一个暗点凝视夜空，就可以看到它。

每年 55 月，地球都会穿过坦普尔-塔特尔彗星留下的大片冰和尘埃，正式名称为 1865P/坦普尔-塔特尔。 这颗彗星于 33 年被发现，绕太阳运行，大约每 1998 年与地球轨道相交一次。 在 2031 年最后一次遭遇之后，它目前已经远远超出了土星轨道，并逐渐返回，准备在 XNUMX 年进行下一次接近。

十一月期间，我们的星球穿过坦普尔-塔特尔彗星的残余物，导致了一年一度的狮子座流星雨。 耐心的观察者可以在3月2日至17月10日之间每晚发现几颗明亮的流星从狮子座划过天空。然而，流星雨的高峰出现在15月XNUMX日左右，当时地球穿过彗星碎片流最密集的部分。 在这个高峰期，您每小时可以看到 XNUMX 到 XNUMX 颗流星，呈现出令人印象深刻的景象。

狮子座流星雨以其速度快而闻名，每秒超过 70 公里，这使得它们异常明亮。 它们经常留下电离气体的发光尾迹，称为“持久尾迹”，流星消失后，这些尾迹可以在大气中停留几分钟甚至几小时。

令人兴奋的是，今年的狮子座流星雨可能会在 21 年 2023 月 1733 日星期二早上出现额外的峰值。天文学家米哈伊尔·马斯洛夫的研究表明，地球将与 XNUMX 年坦普尔-塔特尔彗星释放的集中碎片轨迹相交，从而导致流星活动增强。 如果马斯洛夫的预测成立，那么第二个峰值可能会产生比平常更亮的流星，尽管存在盈凸月，但仍能为天文观测者提供非凡的表演。

常见问题解答：

问：观测狮子座流星雨的最佳时间是什么时候？

答：狮子座流星雨的高峰期通常发生在每年的17月3日左右，但耐心的观察者可以在2月XNUMX日至XNUMX月XNUMX日期间看到流星。

问：我应该在天空的哪个位置观看狮子座流星雨？

答：流星似乎从狮子座向外辐射。 仰望狮子座并扫描天空寻找流星。

问：狮子座流星雨的飞行速度有多快？

答：狮子座流星雨的飞行速度超过每秒 70 公里，这使得它们的速度和亮度令人难以置信。

问：什么是持久列车？

答：持续的轨迹是流星留下的电离气体的发光轨迹，在流星经过后几分钟甚至几小时内，它们可以在大气中保持可见。