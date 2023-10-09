M矮星X射线活动随时间的演变

M型矮星是附近恒星邻域中的大多数恒星，其核演化速度较慢，在天文时间尺度上其可观测特性的变化也很小。 然而，它们表现出强大的磁发电机，与它们的辐射光度相比，会产生显着的 X 射线到紫外线活动。 这种磁活动随着时间的推移而减弱，使其成为确定 M 矮星年龄的重要因素。

研究 M 矮星的 X 射线到紫外线活动对于了解其外层大气和比较不同光谱类型子集的行为至关重要。 这对于内部部分对流或完全对流的 M 矮星来说尤其重要。

除了恒星天体物理学之外，研究 M 矮星随时间变化的 X 射线到紫外线活动对于研究它们可能拥有的任何系外行星的大气层和宜居性也至关重要。 地球大小的系外行星常见于绕 M 矮星运行，人们相信，由 M 矮星的 X 射线到紫外线活动驱动的热逃逸是这些行星的主要大气损失机制。

与红矮星共存计划最近产生了经过校准的 M 矮星年龄轮转关系。 这些关系可以让我们更好地了解 M 矮星的 X 射线活动如何随时间演变。 这些发现表明，存在一个初始“饱和阶段”，在达到拐点之前，高活动水平会持续一段时间。 此后，活性加速下降。 之前的研究假设饱和阶段的活动水平保持恒定，但新发现表明该阶段的活动水平略有下降。

总之，研究 M 矮星 X 射线活动随时间的演变对于了解 M 矮星的特性以及确定这些恒星所托管的系外行星的宜居性至关重要。

来源：

– astro-ph.EP

– 恩格尔和桂南 2023