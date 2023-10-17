火星上最大地震事件的原因揭晓：英国领导的一项研究的见解

牛津大学最近领导的一项研究揭示了火星上有史以来最大规模地震事件的可能原因。 4.7 年 4 月 2020 日，美国宇航局的洞察号着陆器检测到了这次 144 级地震，由此产生的振动在地球上回荡了六个小时。 最初，科学家认为这次地震是由陨石撞击引起的，因为过去也曾发生过因陨石撞击而发生的类似地震。 然而，对火星表面XNUMX亿平方公里的广泛搜索未能发现任何新陨石坑的迹象。

发表在《地球物理研究快报》杂志上的研究结果表明，火星的地震活动比之前认为的更加活跃。 首席研究员本杰明·费尔南多博士认为，这一事件可能是由火星地壳内的应力释放引起的，因为火星缺乏活跃的板块构造。 他解释说，由于地球不同部分以不同的速度冷却和收缩，这些压力已经在数十亿年的时间里积累起来。 该研究的结果有助于更深入地了解这些压力，并有助于为未来的人类殖民努力确定更安全的区域。

这项研究涉及的合作意义重大，来自世界各地的航天机构和科学家贡献了他们的专业知识。 欧洲航天局、中国国家航天局、印度空间研究组织和阿拉伯联合酋长国航天局都提供了使用其卫星的机会，这标志着所有绕火星轨道飞行任务首次就一个项目进行合作。 这项工作由牛津大学的费尔南多博士领导，被视为未来深空国际合作的模板。

尽管洞察号着陆器于 2020 年 XNUMX 月离线，但这次地震事件是该航天器在火星上呆了四年多后记录的最后事件之一。 从这些地震事件中获得的知识有助于我们对火星地质的理解，并为未来可能的探索和殖民努力提供宝贵的见解。

资料来源：地球物理研究快报，牛津大学