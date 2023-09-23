美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜在木星卫星欧罗巴上检测到二氧化碳，表明存在生命的潜力

美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜在木星的卫星欧罗巴上发现了二氧化碳，这表明月球可能具备适合生命存在的条件。 这一发现提供了木卫二冰面与其地下海洋之间交换的证据，凸显了木卫二未来太空探索任务的潜力。

木卫二是一个迷人的世界，拥有地下液态水海洋，其含水量可能是地球上所有海洋总和的两倍。 然而，科学家们不确定月球海洋是否含有生命所需的化学物质，特别是碳。 利用詹姆斯·韦伯太空望远镜的数据，天文学家已经证实木卫二表面存在碳，很可能源自其地下海洋。 这一发现表明木卫二海洋内可能存在适宜居住的环境。

木卫二表面二氧化碳的检测主要是在一个名为塔拉地区的地区观察到的，该地区因其地质年轻且破碎的表面而被称为“混沌地形”。 这一发现表明木卫二的地下海洋与其表面冰之间存在物质交换。

碳是地球上生物生命的基本元素，它在木卫二上的存在引发了人们对木卫二海洋潜在宜居性的疑问。 需要进一步的调查和探索来确定木卫二是否能够维持我们所知的生命。

NASA 计划于 2024 年 XNUMX 月发射欧罗巴快艇航天器，该航天器将对欧罗巴进行多次近距离飞越，以收集更多数据并探索这颗卫星孕育生命的潜力。

总而言之，美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜对木卫二表面二氧化碳的探测表明，木卫二可能拥有适合生命生存的环境。 这一发现凸显了进一步探索和调查以确定木卫二地下海洋潜在宜居性的重要性。

来源：

——美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜

– 欧罗巴快船号航天器

– 文章来源：NASA、ESA、CSA、Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)、Samantha K Trumbo（康奈尔大学）、Alyssa Pagan (STScI)