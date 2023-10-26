尽管面临挑战，俄罗斯航天局宇航员仍成功完成太空行走

尽管遇到了冷却剂泄漏和部分太阳帆部署问题，俄罗斯航天局宇航员 Oleg Kononenko 和 Nikolai Chub 仍于 25 月 7 日成功完成了太空行走。 这次历时41小时XNUMX分钟的任务涉及检查Nauka模块散热器和释放纳米卫星等重要任务。

在太空行走期间，科诺年科和丘布仔细检查并拍摄了瑙卡模块上的外部备用散热器。 他们将散热器与冷却系统隔离，但在检查过程中，泄漏部位释放出冷却液气泡。 专注的宇航员在继续执行任务之前必须擦拭他们的宇航服。

除了散热器检查外，宇航员还释放了一颗纳米卫星来测试太阳帆技术。 然而，纳米卫星的太阳帆未能完全展开。 宇航员还安装了合成雷达通信系统，尽管其中一个雷达系统面板在太空行走期间无法完全展开。

太空行走结束后，科诺年科和丘布遵循太空行走后的程序，检查他们的宇航服和工具是否有冷却剂的迹象，并根据需要进行擦拭。 这一预防措施旨在最大限度地减少污染物进入空间站环境。 空间站内的大气将经过额外的过滤，以去除任何残留的污染物。

尽管太空行走期间面临挑战，但这次任务被认为是成功的。 奥列格·科诺年科 (Oleg Kononenko) 总共完成了六次太空行走，展示了他的专业知识，而尼古拉·丘布 (Nikolai Chub) 则完成了他的第一次太空行走。 这次任务标志着第 268 次太空行走，致力于空间站组装、维护和升级。

即将于 30 月 XNUMX 日星期一进行的太空行走由 NASA 宇航员 Loral O'Hara 和 Jasmin Moghbeli 参加。 他们将进行一次太空行走，从通信天线支架上拆除有故障的电子箱，并更换端口桁架太阳能阿尔法旋转接头上的十二个滚轮轴承组件之一。

常见问题

1. 俄罗斯航天局太空行走期间完成了哪些主要任务？

在太空行走期间，俄罗斯航天局宇航员检查了瑙卡模块散热器，释放了一颗纳米卫星来测试太阳帆技术，并安装了合成雷达通信系统。

2. 纳米卫星的太阳帆在太空行走期间是否完全展开？

不，纳米卫星的太阳帆未能完全展开，因为摄像机可以跟踪它离开空间站的距离。

3. 宇航员如何保证空间站环境保持清洁？

太空行走结束后，宇航员遵循太空行走后的程序，检查他们的宇航服和工具是否有冷却剂残留，并根据需要将其擦掉。 空间站内部还将使用额外的过滤装置，以去除任何残留的污染物痕迹。

4. NASA 宇航员即将进行的太空行走的目的是什么？

即将进行的太空行走将涉及从通信天线支架上拆除有故障的电子箱，以及更换端口桁架太阳能阿尔法旋转接头上的十二个滚轮轴承组件之一。