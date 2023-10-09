俄罗斯空间站液体泄漏，机组人员安全

据俄罗斯航天局称，国际空间站（ISS）俄罗斯部分发生液体泄漏，但据报道机组人员安全。 此次泄漏发生在俄罗斯部分的 Nauka 模块中，起因于 2012 年带到空间站的外部备用散热器电路。俄罗斯航天局保证，轨道实验室不会构成危险。

上个月，两名俄罗斯宇航员和一名美国宇航员在国际空间站呆了一年后返回地球。 最初计划进行为期六个月的任务，但由于不可预见的情况，他们的停留时间延长了。 机组人员乘坐俄罗斯联盟号宇宙飞船前往空间站。 然而，在他们执行任务期间，联盟号内部发生了泄漏，很可能是由小型流星撞击造成的。 结果，莫斯科又发射了一枚没有载人的火箭来完成任务。

尽管美国和俄罗斯因乌克兰冲突而关系紧张，但美国和俄罗斯宇航员在国际空间站上度过了一年，为两国之间的合作提供了一个难得的场所。

最近国际空间站俄罗斯部分发生的冷却剂泄漏事件引发了人们对老化空间站的维护和耐用性的担忧。 不过，俄罗斯航天局已确认情况已得到控制，并强调泄漏发生在外部散热器电路而不是空间站的主要系统。 正在迅速采取行动解决这一问题并确保国际空间站的持续安全运行。

总之，虽然国际空间站俄罗斯部分发生液体泄漏，但机组人员不会立即面临危险。 这一事件提醒我们注意长期太空任务所面临的挑战以及定期维护和监测的重要性。

来源：

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