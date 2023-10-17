逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

运动对心理健康的好处

By薇琪斯塔夫罗普卢

17月 2023日，XNUMX
运动对心理健康的好处

定期锻炼对我们的身体健康有许多积极的影响，但它对于保持良好的心理健康也起着至关重要的作用。 研究发现，参加体育活动可以减轻抑郁、焦虑和压力的症状，甚至可以增强认知功能。

运动可以通过增加大脑中内啡肽（也称为“感觉良好”激素）的释放来帮助对抗抑郁症。 这些激素有助于改善情绪并减少悲伤或绝望的感觉。 此外，运动可以促进更好的睡眠，这也可以缓解抑郁症状。

焦虑是另一种可以通过锻炼改善的心理健康状况。 体力活动可以让身体消耗掉多余的能量和紧张感，有助于减少不安和担忧的感觉。 定期锻炼还可以增强自信和自尊，而焦虑症患者的自信和自尊通常会降低。

压力是许多人在日常生活中遇到的常见问题。 运动已被证明可以降低皮质醇等应激激素的水平，并增加内啡肽的产生。 这种组合有助于减轻压力并促进放松感。

除了这些心理健康益处之外，运动还被证明可以改善认知功能。 体力活动会增加大脑的血流量，从而增强记忆力、注意力和整体认知能力。

值得注意的是，运动应纳入全面的心理保健方法中，包括必要时的治疗和药物治疗。 然而，定期的体育活动可以显着改善心理健康，应被视为个人整体心理健康常规的重要组成部分。

来源：

– 梅奥诊所：锻炼和压力：采取行动来管理压力
– 哈佛健康出版：定期锻炼可以改变大脑，提高记忆力、思维能力

By 薇琪斯塔夫罗普卢

相关帖子

科学

天空之美：汉勒暗夜星空保护区的星空派对

18月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁
科学

小行星贝努样本揭示了生命起源的线索

18月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁
科学

美国宇航局的普赛克任务：探索被毁灭行星的核心

18月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁

你错过了

科学

天空之美：汉勒暗夜星空保护区的星空派对

18月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁 0条评论
科学

小行星贝努样本揭示了生命起源的线索

18月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁 0条评论
科学

美国宇航局的普赛克任务：探索被毁灭行星的核心

18月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁 0条评论
科学

美国宇航局的欧罗巴快船：探索木星的卫星寻找生命迹象

18月 2023日，XNUMX 薇琪斯塔夫罗普卢 0条评论