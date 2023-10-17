运动对心理健康的好处

定期锻炼对我们的身体健康有许多积极的影响，但它对于保持良好的心理健康也起着至关重要的作用。 研究发现，参加体育活动可以减轻抑郁、焦虑和压力的症状，甚至可以增强认知功能。

运动可以通过增加大脑中内啡肽（也称为“感觉良好”激素）的释放来帮助对抗抑郁症。 这些激素有助于改善情绪并减少悲伤或绝望的感觉。 此外，运动可以促进更好的睡眠，这也可以缓解抑郁症状。

焦虑是另一种可以通过锻炼改善的心理健康状况。 体力活动可以让身体消耗掉多余的能量和紧张感，有助于减少不安和担忧的感觉。 定期锻炼还可以增强自信和自尊，而焦虑症患者的自信和自尊通常会降低。

压力是许多人在日常生活中遇到的常见问题。 运动已被证明可以降低皮质醇等应激激素的水平，并增加内啡肽的产生。 这种组合有助于减轻压力并促进放松感。

除了这些心理健康益处之外，运动还被证明可以改善认知功能。 体力活动会增加大脑的血流量，从而增强记忆力、注意力和整体认知能力。

值得注意的是，运动应纳入全面的心理保健方法中，包括必要时的治疗和药物治疗。 然而，定期的体育活动可以显着改善心理健康，应被视为个人整体心理健康常规的重要组成部分。

来源：

– 梅奥诊所：锻炼和压力：采取行动来管理压力

– 哈佛健康出版：定期锻炼可以改变大脑，提高记忆力、思维能力