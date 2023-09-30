令人惊叹的图像揭示了欧洲南方天文台帕拉纳尔天文台的星轨

欧洲南方天文台 (ESO) 分享了一张令人惊叹的新图像，捕捉到了夜空中迷人的恒星轨迹。 这张照片是在智利阿塔卡马沙漠的欧洲南方天文台帕拉纳尔天文台拍摄的，展示了长时间曝光摄影的美丽。

帕拉纳尔天文台是甚大望远镜 (VLT) 的所在地，该望远镜由四个单位望远镜和四个辅助望远镜组成。 在图像的前景中，人们可以看到一个较小的可移动辅助望远镜。 天文学家利用长时间曝光技术拍摄了几个小时的夜空，产生了令人惊叹的拖尾效果，星光似乎在天文台的望远镜上形成弧线。

在图像中，可以看到其中一台望远镜发出两道明亮的橙色激光。 这些激光被称为激光导星，对于纠正地球湍流大气层造成的星光扭曲至关重要。 通过激发大气上层的钠原子，激光创造出人造恒星，作为地面望远镜的参考点。 这使得天文学家能够补偿大气湍流并获得更清晰的天空图像。

欧洲南方天文台官员解释说，由于曝光时间较长，激光束指向相反的方向，在此期间望远镜需要重新定位以观察天空中的各种目标。 所使用的激光器可提供令人印象深刻的 22 瓦功率，大约是激光笔最大功率的 4000 倍。

这张新图像提醒人们地球绕其轴不断旋转。 虽然我们通常将恒星视为单独的光点，但此处描绘的星迹捕捉到了天空相对于恒星背景的旋转运动。

总之，来自欧洲南方天文台帕拉纳尔天文台的图像让我们得以一睹夜空的迷人之美。 通过使用长曝光摄影和激光导星，天文学家可以在地球湍流的大气层中航行，捕捉到天体周围更清晰的图像。

来源：

– 欧洲南方天文台（ESO）

– ESO 官方声明