彻底改变太空通信：地球从 10 万英里之外接收信息

想象一下未来，地球与深空航天器之间的通信比以往任何时候都更快、更高效。 好吧，这个未来可能比我们想象的更近。 在一项开创性的实验中，NASA 的深空光通信 (DSOC) 项目成功地从 10 万英里的距离发送和接收了激光信息。 这一成就的影响是巨大的，可能会引发天基通信的一场革命。

与带宽有限的传统无线电通信方法不同，使用激光器的光通信可提供更高的数据传输速率。 DSOC 实验中使用的近红外激光与无线电波相比具有更紧密的波，允许在更小的封装中携带更多信息。 目标是建立带宽是传统无线电通信10至100倍的天基通信系统。

DSOC 项目最近实现的里程碑包括锁定从加州喷气推进实验室光通信望远镜实验室传输的上行激光信标。 在十倍于月球的距离上，DSOC调整了角度，与帕洛马天文台的海尔望远镜建立了来回通信通道。 这一突破代表了历史上最遥远的光通信演示。

DSOC 背后的技术基于激光单个光子中的数据编码。 随着航天器和 DSOC 实验的距离越来越远，科学家们正在努力改进系统，以精确控制下行激光的指向。 此外，考虑到到达小行星带最终目的地的光传播时间约为20分钟，必须考虑航天器和地球的时间和运动。 DSOC 系统需要预测移动，并且不是指向接收望远镜的当前位置，而是指向它的未来位置。

光通信在太空的成功实施为未来的太空任务和探险带来了巨大的潜力。 凭借其传输科学信息、高清图像甚至流视频的能力，光通信可能成为人类将人类送上火星这一雄心勃勃的目标的关键因素。 随着我们不断突破太空探索的界限，激光的力量可能有助于解开宇宙的奥秘。

常见问题

问：什么是光通信？

答：光通信是指使用光波（特别是激光）代替传统的无线电波来传输数据。 与基于无线电的通信方法相比，它提供更高的带宽和更快的数据传输速率。

问：DSOC 实验如何进行？

答：DSOC 将数据编码在激光的单个光子中，然后由专用仪器传输和接收。 接收到的光子经过处理以提取编码数据，从而实现地球与深空航天器之间的通信。

问：光通信与无线电通信有何不同？

答：与基于无线电的通信相比，利用激光的光通信具有更高的带宽。 这意味着可以在更小的包中传输更多的信息，从而提供更快、更高效的数据传输速率。

问：光通信在太空中的潜在应用有哪些？

答：光通信可以增强天基通信系统，实现科学数据、高清图像甚至流视频的传输。 它可以在未来的太空任务中发挥至关重要的作用，包括将人类送上火星的雄心勃勃的目标。

问：太空光通信面临哪些挑战？

答：光通信系统必须克服挑战，例如精确指向航天器和地球的运动，以及补偿长距离的光传播时间。 然而，正在进行的研究和技术进步正在解决这些挑战，使太空光通信成为现实。