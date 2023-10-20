古老的树年轮揭示了有史以来最强太阳风暴的证据

法兰西学院的爱德华·巴德（Edouard Bard）最近领导的一项研究发现了可能是迄今为止检测到的最强大的太阳辐射风暴的证据。 研究小组分析了埋藏松树中的碳 14 含量，并利用格陵兰冰芯中发现的铍 10 同位素验证了其来源。 这些树木年轮为了解遥远的过去太阳的行为提供了宝贵的见解。

在埋藏的松树中发现的碳14含量激增表明存在前所未有的太阳辐射风暴。 太阳辐射风暴是由太阳耀斑和日冕物质抛射引起的。 因此，强烈的太阳辐射风暴预示着迄今为止有记录以来最强的太空天气事件的发生。

除了这一重大发现之外，研究人员还在树木年轮数据中发现了另一个事件。 这一事件虽然不像 14,300 年前的峰值那么极端，但从 100 年前到 14,000 年前持续了大约 13,900 年。 研究小组推测，这一事件代表了太阳活动的极小值，类似于 17 世纪观测到的蒙德极小值。

这些时期碳14水平的增加被认为是太阳磁场不太活跃的结果，允许更多的高能银河宇宙射线进入太阳系。 当这些宇宙射线与地球大气层相互作用时，它们会引起与太阳宇宙射线类似的反应。

这项研究强调了将树木年轮数据与冰芯结合使用的重要性，以更好地了解整个历史上的太阳活动。 尽管自 17 世纪以来才开始对太阳活动进行直接仪器测量，但树木年轮和冰芯为了解更遥远的过去太阳的行为提供了宝贵的见解。

来源：

– 利兹大学新闻稿

– 由法兰西学院的爱德华·巴德 (Edouard Bard) 领导的研究