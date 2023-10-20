高红移活跃星系挑战现有对超大质量黑洞的理解

在最近的一项研究中，天文学家利用詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）的数据来探索超大质量黑洞（SMBH）与其高红移宿主星系之间的关系。 这些遥远的早期宇宙超大质量黑洞让我们能够深入了解这些宇宙巨兽的形成和成长。

理解超大质量黑洞的关键问题之一是它们的起源。 天文学家仍在争论这些黑洞是否是由大质量恒星的低质量残余物形成的，还是通过较重的直接塌缩黑洞的塌缩形成的。 JWST 发现的“超大质量”超大黑洞表明重种子起源的可能性，但需要进一步的基于人群的研究来证实这一点。

另一个谜团是超大质量黑洞的质量与宿主星系的恒星质量之间的紧密相关性。 这种相关性在附近的系统中被观察到，但由于吸积超大黑洞的亮度与其宿主星系相比，在高红移下研究它一直具有挑战性。 然而，凭借 JWST 的灵敏度，天文学家现在能够在高红移情况下研究这种关系。

这项研究的作者根据 JWST 数据编制了 23 个高红移超大黑洞的样本。 每个源的选择都是基于广泛的 Hα 线的存在，表明存在累积的SMBH。 结果表明，SMBH质量与高红移星系质量之间的关系与局部关系存在显着差异。

重要的是，与宿主星系相比，高红移黑洞的质量比在本地宇宙中观察到的要大得多。 这一发现挑战了我们目前对超大黑洞及其宿主星系共同演化的理解。

这种高红移关系的意义是重大的。 这表明高红移的超大质量黑洞比之前预期的要多。 该研究还强调了相对较小的主星系拥有巨大超大黑洞的潜力，这可以通过 JWST 观测到。

这项研究为超大质量黑洞的形成和生长及其与宿主星系的关系提供了新的见解。 它为进一步研究开辟了途径，以更好地了解这些宇宙猛兽的起源及其对星系演化的影响。

来源：

– Fabio Pacucci、Bao Nguyen、Stefano Carniai、Roberto Maiolino、Xiaohui Fan。 JWST CEERS 和 JADES 活动星系 z = 4 − 7 违反 > 3σ 处的局部 MBH− Mgal 关系：对低质量黑洞和种子模型的影响。 已提交给 ApJL。