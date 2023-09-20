天文学家发现测量宇宙膨胀率的新方法

天文学家长期以来一直试图了解宇宙膨胀的速度，但他们的测量结果存在重大差异。 通过观察物体如何远离我们来测量膨胀率的直接方法始终给出的结果比研究早期宇宙信号所获得的值高出约 9%。 这种差异引起了人们的关注，并导致我们重新评估我们对宇宙的理解。

为了克服这个问题，科学家们一直在寻找新的方法来更精确地测量膨胀率。 一个潜在的解决方案是研究 Ia 型超新星等“标准蜡烛”，它们具有已知的内在特性。 然而，在极远距离观察这些罕见事件一直是一个挑战。

幸运的是，已经取得了突破。 布伦达·弗莱博士和她的团队最近发现了一颗 Ia 型超新星，它在由前景星系团产生的引力透镜中出现了三倍。 这种独特的观察提供了比以往更准确地测量膨胀率的可能性。

Ia 型超新星因其亮度和标准特性而对于距离测量特别有用。 通过分析Ia型超新星的光变曲线并确定其红移，天文学家可以确定其距离并用它来直接测量膨胀率。

引力透镜效应（前景质量的存在使光线发生弯曲）可以提供更有价值的数据。 当巨大的前景物体通过透镜放大背景星系时，透镜图像内任何瞬态事件的引力时间延迟的测量可用于估计膨胀率。

强引力透镜的发现可以放大包含遥远、巨大和恒星形成星系的区域，这为了解宇宙的膨胀率带来了巨大的希望。 随着时间的推移，进一步的观察和测量可能会为宇宙学的这一基本方面提供重要的见解。

资料来源：《科学美国人》、Space.com