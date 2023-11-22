詹姆斯·韦伯太空望远镜：揭开系外行星大气层的秘密

近年来，系外行星已成为人们谈论的话题，尤其是当我们添加詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 的时候。 令人难以置信的是，我们实际上发现了数量惊人的系外行星——多达 5,539 颗，而且每天都有更多的行星得到证实！ 谁会想到第一颗系外行星早在 1992 年就被发现了，现在我们知道有超过五千颗行星绕着其他恒星系统运行？

最近，一群勇敢的天文学家使用强大的 JWST 仔细观察了一颗名为 WASP-107b 的有趣系外行星。 这颗气态系外行星的质量与海王星相似，但直径与木星更相似，位于室女座内，距离我们约 200 光年。 它的与众不同之处在于它的稀有性——蓬松的大气层与我们太阳系中的大气层完全不同。

得益于 JWST 上的中红外仪器 (MIRI)，该团队能够更深入地探究 WASP-107b 大气层的奥秘。 这颗奇异的系外行星稀薄蓬松的大气层使来自其主恒星的光子能够进一步穿透，揭示出有趣的细节。 研究人员发现了水蒸气、二氧化硫，甚至由微小硅酸盐颗粒（沙子的主要成分）组成的云的证据。 令人着迷的是，由于 107 度左右的极端温度，WASP-500b 上的这些云经历了持续的降雨、蒸发和重组循环。

奇怪的是，该团队还做出了一个令人惊讶的发现——这颗系外行星的大气层中不存在甲烷。 这一发现表明大气可能比最初认为的更温暖。 对 WASP-107b 进行的研究正在揭示系外行星大气的复杂性质，并揭示外星世界上发生的复杂化学相互作用。

詹姆斯·韦伯太空望远镜与卓越的 MIRI 仪器相结合，正在彻底改变我们对系外行星和行星演化的理解。 如果没有这些尖端技术，我们将对遥远世界的大气中存在的惊人的多样性和复杂性一无所知。

常见问题解答：

问：什么是系外行星？

答：系外行星是围绕太阳以外的恒星运行的行星。

问：目前已发现多少颗系外行星？

答：迄今为止，已发现超过 5,539 颗系外行星。

问：什么是詹姆斯·韦伯太空望远镜？

答：詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 是一个功能强大的太空天文台，旨在研究宇宙和探索系外行星。

问：什么是 MIRI？

答：中红外仪器（MIRI）是詹姆斯·韦伯太空望远镜上的科学仪器之一，专门用于观测天体发出的红外光。