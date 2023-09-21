美国宇航局朱诺号捕捉到木星和火山卫星木卫一的惊人图像

美国宇航局的朱诺号宇宙飞船已经绕木星运行七年多了，最近拍摄到了这颗气态巨行星及其火山卫星木卫一的迷人图像。 这张照片是在 53 月 31 日朱诺号第 XNUMX 次近距离飞越木星时拍摄的。

该图像由公民科学家 Alain Mirón Velázquez 使用 JunoCam 的原始数据处理，展示了两个天体的对比度、颜色和清晰度。 拍摄该图像时，朱诺号距木卫一约 51,770 公里，距离木星云顶约 395,000 公里。 这标志着朱诺号和木卫一迄今为止最接近的一次相遇，计划在今年晚些时候和 2024 年进行更近距离的飞越。

艾奥是木星最里面的大卫星，受到来自木星及其姐妹卫星欧罗巴和木卫三的巨大引力。 这种引力拖拽导致月球不断拉伸和挤压，从而导致其火山活动频繁。 艾奥被认为是整个太阳系中火山最活跃的天体，其表面拥有数百座火山和熔融硅酸盐熔岩湖。

在未来近距离飞越木卫一时，西南研究所（SwRI）的科学家将利用哈勃望远镜和詹姆斯韦伯望远镜同时从远处观察木星卫星。 这些观测将为了解木卫一的火山过程提供宝贵的见解，并有助于加深我们对这个有趣的天体的了解。

资料来源：NASA

定义：

– 朱诺号航天器：美国宇航局于 2011 年发射的航天器，其任务是研究木星的成分、重力场、磁场和极地磁层。

– 艾奥：木星最大的卫星之一，以其强烈的火山活动和独特的地质特征而闻名。

– 木星：太阳系中最大的行星，以其色彩缤纷的风暴而闻名，包括其标志性的大红斑。

– 公民科学家：参与科学研究和数据分析的个人，经常利用公开数据或作为非专业科学家为研究项目做出贡献。