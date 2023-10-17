类木星行星在类太阳恒星周围可能很常见

最近的一项研究表明，类木行星可能经常出现在太阳系附近的行星际空间中，特别是在类似于我们太阳的恒星周围。 如果这一假设得到证实，则表明太阳系的结构并不像以前认为的那么罕见。

此前，关于太阳系形成的环境有两种主要理论。 一种理论认为，附近的超新星爆炸导致了富含金属的环境，从而为我们年轻的太阳系提供了重金属。 另一种理论认为，我们的太阳是由低密度环境中的气体和尘埃分子云形成的。

然而，在附近宇宙中其他类太阳恒星中发现类木星气态巨行星为后一种理论提供了新的支持。 该研究的主要作者拉斐尔·格拉顿（Raffaele Gratton）解释说，未来更广泛的研究可能会进一步阐明太阳系的起源。

为了得出这些结论，格拉顿和他的同事分析了来自附近星团 β Pic 移动群 (BPMG) 的数据。 其中大约 30 颗恒星的质量是太阳的 0.8 倍，可能在稳定的轨道上拥有类木行星。 这一发现令人惊讶，因为这些恒星的年龄只有 20 万年，比我们的太阳年轻得多。

研究这些行星具有挑战性，因为它们绕恒星运行的距离很远，需要数十年才能完成一周。 为了探测这些行星，望远镜必须收集数十年的数据来观察凌日，即行星从其恒星前面穿过时发生的现象。

尽管在太阳系外发现某些类型的行星仍然存在困难，但该研究强调了在识别巨大的类木行星方面取得的进展。 这项研究发表在《自然通讯》杂志上，为类太阳恒星周围行星系统的形成提供了新的线索。

来源：

– “研究表明，类木星行星可能在类太阳恒星周围很常见” – Space.com

– 发表在《自然通讯》上的研究