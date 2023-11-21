投资未来：欧空局的果汁航天器为木星任务做准备

欧空局的 Juice 航天器最近完成了一次关键的机动，以在 2024 年实现地月引力辅助，这是其雄心勃勃的八年木星研究之旅的一部分。 这次演习持续了 43 分钟，使用了航天器近 10% 的燃料储备，标志着在燃料高效轨道上迈出了第一步，其中包括在 2031 年抵达木星系统之前进一步飞越行星。

与木星等遥远气态巨行星的传统任务不同，传统任务需要大量燃料来克服太阳的引力，Juice 利用重力辅助机动来获取能量。 通过在各个行星的引力场中摆动，果汁可以最大限度地发挥其能量，而无需仅仅依赖燃料储存。

Juice 即将执行的任务中最令人兴奋的部分之一是 2024 年的地月双重力辅助。然而，要使这一机动成功，精确的时间、速度和方向至关重要。 Juice 的主发动机最近执行的机动消耗了大量燃料，旨在调整航天器以应对这次关键的遭遇。

Juice 现在通过投入大量燃料储备，旨在减少对主发动机进一步使用的需求，直到 2031 年到达木星。在旅程中，可以使用航天器较小的推进器进行小幅轨迹调整。 这种节省燃料的方法使 Juice 能够携带一系列科学仪器，增强其研究木星卫星并提供有价值的科学数据的能力。

在等待木星交会的同时，“果汁”号将在接近目的地时进行科学观测。 该航天器将在进入木星轨道前几个小时飞越木星的卫星之一木卫三。 为了微调其轨道能量，Juice 还将在进入木星系统后利用额外的重力辅助飞越木卫三。

欧空局的 Juice 航天器的未来看起来充满希望，因为它开始执行一项前所未有的任务，以解开木星及其迷人卫星的神秘面纱。 通过仔细的规划和战略性的燃料使用，“果汁”号将在木星系统的长期停留期间提供突破性的科学发现。

常见问题解答

1. 重力辅助机动是如何工作的？

重力辅助机动涉及利用行星的引力来获得速度和能量。 通过仔细安排飞越时间并调整轨迹，航天器可以利用这种重力增强来节省燃料并达到所需的轨道。

2. 为什么果汁需要这么长时间才能到达木星？

前往木星的旅程不仅取决于地球和木星之间的距离，还取决于克服太阳的巨大引力。 重力辅助机动可以帮助像“果汁”这样的航天器积累必要的能量，以有效地在太阳系的遥远距离内航行。

3. Juice 将如何研究木星的卫星？

一旦“果汁”号抵达木星系统，它将对这颗巨大的气态行星及其三颗大型海洋卫星：木卫三、木卫四和木卫二进行近距离观测。 通过研究这些卫星的性质和潜在的宜居性，科学家希望深入了解行星系统的形成和演化。

4. 地月引力辅助有何意义？

地月引力辅助使果汁能够在速度和轨道对准方面获得额外的提升，使航天器走上与木星相遇的正确路径。 这种机动最大限度地提高了航天器燃料使用的效率，并为随后的行星飞越做好了准备。