欧空局的 Juice 航天器最近经历了一次重大演习，作为其八年木星系统之旅的一部分。 该航天器利用其主发动机调整了其绕太阳的轨道，以在明年夏天获得地月双重力辅助，这是史无前例的机动。 这次机动消耗了航天器近 10% 的燃料储备，代表了两部分机动的第一阶段，这可能是 Juice 的主发动机在 2031 年抵达木星系统之前最后一次使用。

Juice 是木星冰卫星探索者号的缩写，由欧空局于 2023 年 2031 月从法属圭亚那的航天港发射。该航天器的任务是对木星及其三颗大卫星：木卫三、木卫四和木卫二进行详细观测。 然而，Juice 直到 XNUMX 年才最终到达木星系统，才会开始对木星系统的调查。 前往木星的漫长旅程不仅是由于地球和这颗气态巨行星之间的距离，还因为需要克服太阳的巨大引力。

像果汁这样的遥远行星的任务，采用重力辅助机动来节省燃料。 这些动作涉及在各个行星的引力场中摆动以获得能量。 Juice 的首次推动将来自 2024 年 363 月飞越月球，随后飞越地球。 为了最大化这些重力辅助，果汁必须以精确的时间、速度和方向到达地月系统。 最近的机动消耗了 XNUMX 公斤燃料，对于调整 Juice 即将飞越的轨迹至关重要。

此次机动两个阶段的成功完成意味着 Juice 的主发动机可能在 2031 年进入木星轨道之前不再需要。在此期间，为了进行较小的轨道调整，Juice 将依靠其较小的推进器。 在前往木星的旅程中，飞船将配备齐全的科学仪器，因为它不需要再次使用其主发动机，从而减少总体燃料需求。

Juice 对木星系统的探索有望揭开这些有趣天体的秘密。 通过利用独特的重力辅助机动和战略发动机燃烧，欧空局的 Juice 航天器正在为未来几年的突破性发现铺平道路。

常见问题：

问：果汁到达木星需要多长时间？

答：Juice 预计将于 2031 年抵达木星系统，即发射后大约八年。

问：为什么 Juice 需要重力辅助机动？

答：重力辅助机动允许航天器利用行星的引力来获得速度并调整其轨迹，从而节省燃料。

问：Juice 在木星执行任务期间将研究什么？

答：Juice 将专注于对木星及其三颗大卫星：木卫三、木卫四和木卫二进行详细观测，特别强调研究它们的性质和潜在的宜居性。

问：Juice近期的动作目的是什么？

答：为了调整 Juice 的轨道，以便明年夏天实现地月双重力辅助，这一机动是必要的，这将显着提高航天器的速度。

问：Juice 在前往木星的旅程中将如何调整轨道？

答：Juice 在 2031 年 2024 月接近地球期间完成最后一次发动机燃烧后，将主要依靠其较小的推进器进行较小的轨迹修正，直到 XNUMX 年抵达木星。