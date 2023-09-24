研究表明，水母可以从经验中学习

根据《当代生物学》最近发表的一项研究，水母尽管缺乏大脑，但有能力以与其他动物类似的方式从过去的经验中学习。 研究人员观察了加勒比箱形水母的导航能力，发现这些全身长有 24 只眼睛的小生物能够学会穿越障碍物。

在研究中，水母被放置在一个装饰有灰色和白色条纹的水箱环境中，类似于它们的自然栖息地。 在七分半钟的时间里，人们观察到水母频繁地撞击水箱壁上的灰色条纹。 然而，在观察结束时，水母能够与墙壁保持更远的距离，这表明它们已经学会了避免碰撞。

研究结果表明，水母可以通过视觉和机械刺激从过去的经验中学习。 这种学习能力被认为是神经系统的最高表现。 要教水母新技巧，最好利用它们的自然行为并让它们充分发挥潜力。

研究人员还分离出水母的视觉感觉中心，称为rhopalia，发现它在联想学习过程中发挥着至关重要的作用。 每个水母都有六只眼睛，并产生起搏信号来控制水母的脉动运动。 通过改变这些脉冲的频率，研究人员能够观察到水母改变方向。

了解水母如何利用简单的神经系统实现高级学习，可以深入了解学习的基本细胞机制。 研究人员认为，这种细胞机制可能在神经系统历史的早期就已经进化出来。

这项研究强调了水母卓越的适应能力，以及它们为理解其他生物体的学习和行为提供的潜在教训。

来源：

– 发表在《当代生物学》上的研究

– 作者 Jan Bielecki，德国基尔大学和 Anders Garm，丹麦哥本哈根大学