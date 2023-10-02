JAXA 和 ISRO 合作执行月球车南极任务

日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 正在与印度空间研究组织 (ISRO) 合作执行前往月球南极的任务。 该任务计划于 2025 年发射，JAXA 将提供运载火箭和月球车，而 ISRO 将建造该任务的着陆器。 该任务的目标是检查月球水的数量和质量，这可能是未来月球人类活动的宝贵资源。

目前处于基本设计阶段的月球车将是自主的，并配备科学有效载荷。 它将寻找水并能够钻入月球表面捕获样本进行分析。 这是一项具有挑战性的任务，因为在月球上运输和操纵月球车同时遵守重量限制需要仔细的规划和工程。

除了 JAXA 和 ISRO 的贡献外，其他机构的科学有效载荷也将被发送。 欧洲航天局（ESA）将提供一台外层质谱仪来评估地表的气压和化学指纹，美国宇航局将提供一台中子能谱仪来寻找地表以下的氢。

月球南极发现水可能对未来的月球探索和人类活动产生重大影响。 水有可能被用作能源，这使得在月球上寻找水成为许多国家的首要任务。

未来几年还计划进行其他月球任务。 印度最近成功发射了月船3号登月任务，而俄罗斯的Luna-25登月任务则面临失败。 中国的目标是在 2024 年从月球背面获取第一批样本并将其带回地球。此外，美国宇航局的商业月球有效载荷服务 (CLPS) 计划和日本商业航天器将于明年向月球发送更多任务。

总体而言，JAXA 和 ISRO 在月球车任务上的合作是月球探索领域向前迈出的重要一步。 该任务的重点是水的探测和分析，可以为未来的任务提供宝贵的见解，并为人类在月球上的可持续活动铺平道路。

来源：

– 日本宇宙航空研究开发机构：https://www.jaxa.jp/press/2023/09/20230930-1_j.html

– ISRO：https://www.isro.gov.in/update/02-oct-2023/launch-of-chandrayaan-3-lunar-landing-mission

– 欧空局：https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/TTP2/Exospheric_Mass_Spectrometer_modelling

– NASA：https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-neutron-spectrometer-on-lunar-mission-could-improve-space-radiation-protection/