了解恒星对系外行星观测的影响：来自 TRAPPIST-1 b 的见解

天文学家最近利用詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 的数据进行的一项研究揭示了恒星对系外行星观测的影响。 该研究的重点是 TRAPPIST-1 b，它是 TRAPPIST-1 太阳系中距离其恒星最近的行星。 TRAPPIST-1是一颗距离地球40光年的恒星，它被七颗地球大小的系外行星包围。

观测结果表明，TRAPPIST-1b可能没有大气层，或者它的大气层可能含有二氧化碳等重分子，使其难以被探测到。 然而，该研究也强调了恒星本身对观测的重大影响。 研究小组强调，了解恒星的影响对于未来观测宜居带内的行星（例如 TRAPPIST-1 d、e 和 f）至关重要。

恒星活动和污染被认为是确定系外行星性质的关键因素。 恒星污染是指恒星自身特征（例如斑点和光斑）对系外行星大气测量的影响。 研究人员在 TRAPPIST-1 b 和该系统的其他行星中发现了令人信服的恒星污染证据。 这颗恒星的活动可能会产生误导性信号，可能导致对系外行星大气层的错误解释。

这项研究强调了在规划未来对所有系外行星系统的观测时考虑恒星污染的重要性，特别是那些以 TRAPPIST-1 等红矮星为中心的系外行星系统。 这些恒星可以表现出高水平的活动，包括斑点和频繁的耀斑事件。 研究人员还指出了对恒星耀斑等不可预测事件进行建模的挑战，这些事件可能会影响对行星阻挡的光的测量。

虽然 TRAPPIST-1 b 可能没有显着的大气层，但它仍然是一个值得进一步研究的有趣候选者。 TRAPPIST-1 系统作为一个整体，为寻找太阳系之外潜在的宜居环境带来了希望。 进一步的研究和观察将继续揭开这个迷人的系外行星系统的神秘面纱。

来源：

——《天体物理学杂志快报》

– 蒙特利尔大学 Trottier 系外行星研究所