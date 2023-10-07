关于詹姆斯·韦伯太空望远镜您需要了解的一切

詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 彻底改变了天文学，为宇宙提供了宝贵的见解。 作为最先进、功能最强大的太空望远镜，JWST 使用高分辨率和高灵敏度仪器利用红外天文学来观测天体。

红外天文学的历史可以追溯到 1830 年代，当时德裔英国天文学家 William Herschel 发现了红外光。 JWST 的设计于 1996 年开发，作为哈勃太空望远镜 (HST) 的后继者，以克服其光学缺陷。

NASA、欧洲航天局 (ESA) 和加拿大航天局 (CSA) 合作设计和发射了 JWST。 该望远镜是在美国宇航局戈达德太空飞行中心开发的，诺斯罗普·格鲁曼公司是主要承包商。 太空望远镜科学研究所负责运营该望远镜。

使用像 JWST 这样的太空望远镜至关重要，因为地面望远镜必须应对大气干扰，大气干扰可能会导致图像模糊和扭曲。 通过将 JWST 放置在太空中，它可以避免这些限制并提供更清晰、更详细的观测结果。

詹姆斯韦伯太空望远镜的使命是探索宇宙历史的各个方面，从黑暗时代宇宙的形成到星系的聚集、恒星和行星系统的诞生，以及研究行星大气以了解行星的起源。生活。

詹姆斯韦伯太空望远镜于 25 年 2021 月 2 日发射，并于 2 年 24 月 2022 日到达拉格朗日点 XNUMX (LXNUMX)，这是太空中一个重力稳定的位置。它当前在太空中的位置使其能够观测整个太阳系及更远的物体。

詹姆斯·韦伯太空望远镜是我们探索宇宙奥秘和了解我们起源的一个重要里程碑。 它有望提供突破性的发现并扩展我们对天体现象的了解。

来源：

– 美国宇航局：https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html