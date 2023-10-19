美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了木星赤道上的新急流

詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 不仅提供了令人惊叹的宇宙图像，还让我们对太阳系有了新的认识。 除了捕捉到我们的行星邻居的令人惊叹的图像之外，JWST 最近还在木星上发现了高速急流，这颗我们认为我们很了解的行星。

JWST 去年拍摄的图像显示了木星上的急流，宽超过 3,000 英里，速度约为 320 英里/小时。 这一新发现让研究人员感到惊讶，突显出关于木星云和风还有很多东西需要了解的事实。

这种急流的存在位于木星赤道上方，可以提供有关木星湍流大气层的宝贵信息。 通过分析图像并跟踪行星快速自转的特征，科学家希望能够更清楚地了解这颗气态巨行星的复杂天气模式。

詹姆斯韦伯太空望远镜对木星大气层的观测将与哈勃太空望远镜的数据进行比较，以更全面地了解木星的天气系统。 这种比较将帮助科学家确定风速如何随高度变化并产生风切变，风切变是短距离内的风速梯度。

通过研究该地区的急流和其他风暴，研究人员相信他们可以为未来的观测创建基线，并有可能预测未来几年急流将如何变化。

这一发现凸显了 JWST 的力量，它不仅可以探索宇宙的遥远部分，还可以揭示我们自己的宇宙邻居中的新奇观。

来源：

– NASA 的詹姆斯·韦伯太空望远镜在木星冰冷的卫星木卫二上检测到碳的第一个证据，作者：NASA/JPL-Caltech – 于 1 年 22 月 2022 日发布在 Space.com 上

– NASA 詹姆斯·韦伯太空望远镜由 ESA/STScI 揭示木星赤道区的高速喷射流 – 21 年 2022 月 XNUMX 日发表在 SciTechDaily 上