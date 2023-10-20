发现木星：詹姆斯·韦伯望远镜揭示了这颗气态巨星的迷人图像

美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜继续以其发现震惊科学家，这一次提供了木星大气层的迷人图像。 韦伯望远镜利用其非凡的视野，揭示了前所未见的特征，令科学界感到惊讶。

詹姆斯·韦伯望远镜的一项突破性发现是捕捉到了木星赤道宽超过 4800 公里的高速急流的图像。 这些图像为科学家提供了对这颗气态巨行星的气候和动力学的新见解。 西班牙毕尔巴鄂巴斯克大学的里卡多·韦索（Ricardo Hueso）表达了他的惊讶之情，他说：“我们一直在木星大气层中看到的模糊薄雾现在看起来像清晰的特征，我们可以随着木星的快速自转来追踪它们。”

10 年 2022 月，韦伯望远镜使用 NIRCam 仪器，在整个木星日内每 25 小时拍摄一次木星图像。这些图像是用四种不同的滤光片拍摄的，能够检测不同高度特征的微小变化，使研究人员能够研究木星的大气层更多细节。 此外，该望远镜还探测了位于地球云层顶部 50 至 515 公里处的较高海拔大气层。 经测量，观测到的急流速度约为每小时 5 公里，比地球上的 XNUMX 级飓风还要快。

詹姆斯·韦伯太空望远镜是迄今为止建造的最大、最强大的太空望远镜，是美国宇航局大天文台的一部分。 它的主要目的是捕获和聚焦光线，使科学家能够比以往任何时候都更早地观察过去。 韦伯望远镜位于距离地球 2 万公里的 L1.5 拉格朗日点，为研究天体和现象提供了独特的有利位置。

詹姆斯·韦伯望远镜获得的这些迷人的木星图像，加上该望远镜在红外光下观察的能力以及与哈勃太空望远镜的合作，使科学家能够首次探测和跟踪木星的急流。 这些发现让我们更深入地了解这颗气态巨行星的大气动力学，并有助于我们更广泛地了解宇宙。

来源：

– NASA：詹姆斯·韦伯太空望远镜：https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html