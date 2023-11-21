新见解：揭示银河系中心壮观的恒星形成过程

人们在距银河系核心超大质量黑洞仅 300 光年的地方发现了一个被浓密尘埃笼罩的非凡恒星形成区域。 得益于詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 的突破性功能，我们捕捉到了这幅迷人的全景图的辉煌。

这个恒星形成区域被称为“人马座 C”，在空灵的蓝色冷光背景下，500,000 颗闪闪发光的恒星令人眼花缭乱。 这个天体奇迹中最耀眼的宝石是被称为原恒星的婴儿恒星的集合，它们坐落在一个紧凑的星团中，在图像的左侧可见。 其中有一颗新生恒星，其质量已经是太阳的 30 倍，暗示着它即将在几百万年后成为超新星。

恒星是在寒冷、致密的氢分子团中诞生的，这些氢分子屈服于引力作用，自行塌陷。 这些星团被星际尘埃笼罩，有助于将温度保持在接近绝对零的水平。 在某些地区，灰尘被深深地遮盖着，即使是 JWST 最先进的红外视觉也难以穿透它们的不透明性。 然而，在这些宇宙云中存在着处于形成早期阶段的初生恒星，例如这张图片中展示的原星团，它们的风吹散了笼罩的尘埃，揭示了它们辉煌的存在。

这张令人着迷的 JWST 人马座 C 图像由弗吉尼亚大学本科生塞缪尔·克罗 (Samuel Crowe) 领导的一个调查银河系中心恒星形成的国际团队仔细检查。 Crowe 强调了 JWST 巨型 6.5 米镜子的卓越分辨率和灵敏度，这是迄今为止发射的最大的太空望远镜，它使得许多新发现的特征得以发现。

一项惊人的发现是，原恒星发出了流出物，在阴影分子氢云的背景下发出炽热的荧光。 在这片阴暗的云层上方是前景恒星，而沿着下边缘，电离氢的照亮部分在其他年轻大质量恒星发出的紫外线的影响下闪闪发光。 尽管之前的研究已经检测到了这种电离氢，但 JWST 捕捉到的这个区域跨越 25 光年的巨大规模还是令科学界感到震惊。 克罗打算更深入地研究这一有趣的发现，并研究以看似随机的方向刺穿电离气体的神秘“针”。

银河中心距我们约 26,000 光年，由于其恒星形成的高度集中，对于使用 JWST 的天文学家来说是一个令人着迷的目标。 银河中心与 JWST 发现的大爆炸后不久形成的星系有一些相似之处，看起来比预期的更亮。 对这种现象的一种解释是，它们比古老的星系孕育出更多的大质量恒星。

对银河系中心的深入研究使天文学家能够在最恶劣的条件下仔细研究恒星形成的流行理论。 他们的目的是了解大质量恒星是否更有可能诞生在银河系核心的恒星诞生区域或银河系旋臂的外围。 通常情况下，恒星形成星云会产生较高比例的质量最小恒星（称为 M 矮星），其诞生率随着恒星质量的增加而下降。 因此，银河系中只存在少数质量最大的恒星，其质量是太阳的数百倍。

这种模式被称为恒星初始质量函数（IMF），令尚未完全理解其控制机制的天文学家感到困惑。 然而，鉴于在银河系中心观测到强烈的恒星形成，IMF 可能会受到干扰，从而有利于大量大质量恒星的形成。 如果这是真的，它也可能适用于最早的星系。 较高的 IMF 可以阐明这些星系的异常光度，因为质量最大的恒星会辐射出最亮的光。

“银河中心是一个拥挤、喧闹的地方，”西班牙安达卢西亚天文研究所的鲁本·费德里安尼 (Rubén Fedriani) 说道。 “湍流的磁化气体云正在形成恒星，然后它们用流出的风、喷流和辐射撞击周围的气体。 韦伯为我们提供了大量有关这种极端环境的数据，我们才刚刚开始深入研究。”

常见问题：

问：什么是詹姆斯·韦伯太空望远镜？

答：詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 是迄今为止发射的最大的太空望远镜。 它以其卓越的分辨率和灵敏度而闻名，使天文学家能够捕捉迷人的图像并收集有价值的数据。

问：恒星是怎样形成的？

答：恒星是在寒冷、致密的氢分子团中形成的，这些氢分子团在重力作用下会塌陷。 这些团块富含星际尘埃，有助于调节恒星形成过程中的温度。

问：什么是银河系中心？

答：银河系中心是指我们银河系核心的密集、繁华的区域。 这是一个巨大的恒星形成区域，是我们了解恒星诞生和演化的试验场。

问：什么是恒星初始质量函数（IMF）？

答：恒星初始质量函数（IMF）是描述恒星形成时质量分布的模式。 它揭示了不同质量恒星的相对频率，并提供了对控制恒星形成机制的见解。

问：银河系中心距地球有多远？

答：银河中心距地球约26,000光年。