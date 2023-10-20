发现木星大气层中的高速喷射流：詹姆斯·韦伯太空望远镜的观测

由美国宇航局运营的詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）在木星大气层中取得了突破性的发现。 JWST 使用近红外相机 (NIRCam) 拍摄到的图像揭示了一种以前未知的现象：一股高速急流在木星赤道附近的主云层上方延伸，宽度超过 3,000 英里。 这一发现为了解木星湍流大气的动力学提供了宝贵的见解，并展示了韦伯望远镜在研究此类大气特征方面的卓越能力。

JWST 对木星的观测是早期发布科学计划的一部分，重点是每隔 10 小时捕获一次图像，相当于木星的一天。 通过使用不同的滤光片，望远镜能够识别木星大气层内不同高度的微小大气特征的变化。

与之前主要检查木星大气层较低和较深层的任务不同，JWST 通过更深入地研究近红外光谱而脱颖而出。 这使得它能够研究木星大气层的较高海拔层，距离木星云层约 15-30 英里。 在这些近红外图像中，通常看起来模糊的上层雾霾现在显示出更精细的细节，特别是在赤道地区周围。

新发现的木星急流以每小时约 320 英里的惊人速度狂奔，是地球上 5 级飓风持续风速的两倍。 这种高速急流位于木星云层上方约 25 英里的平流层下部，是一个令人着迷的研究课题。

为了更好地了解风速随高度的变化以及风切变的存在，研究小组将 JWST 在较高海拔处观测到的风型与哈勃太空望远镜在木星大气层深层检测到的风型进行了比较。 这种比较使他们能够监测风暴的发展并深入了解风暴云的三维结构。

通过将 JWST 卓越的分辨率和宽波长覆盖范围与哈勃太空望远镜的重要观测结果相结合，研究团队能够识别和跟踪作为高速急流指示器的小云特征。 这些观测结果还为了解木星赤道大气和独立于急流发生的对流风暴提供了宝贵的背景。

为了进一步研究急流的特征，研究小组计划使用詹姆斯·韦伯太空望远镜进行额外的观测。 这项正在进行的研究旨在探索急流的速度和高度是否会随着时间的推移而发生变化。

资料来源：詹姆斯·韦伯太空望远镜观测到木星上的高速喷射流。 （美国宇航局）