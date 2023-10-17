詹姆斯·韦伯望远镜在遥远的系外行星上发现了石英纳米晶体

詹姆斯·韦伯太空望远镜是 NASA 太空探索的重要工具，在距离地球约 17 光年的系外行星 WASP-1300 b 的高空云层中取得了惊人的发现。 首次在系外行星的大气中检测到二氧化硅（SiO2）颗粒，特别是石英纳米晶体。 这一突破性的观测揭示了遥远天体的组成和特征。

WASP-17 b 是一颗热的类木系外行星，质量约为木星的七倍。 它的大气层主要由氢和氦组成，与木星类似。 詹姆斯韦伯望远镜的中红外仪器（MIRI）在捕捉系外行星图像和促进这项突破性研究方面发挥了至关重要的作用。 MIRI 的分析揭示了二氧化碳、水蒸气的存在，以及值得注意的是纯石英晶体的独特吸收特征。

石英晶体由二氧化硅组成，是太阳系中所有岩石天体的常见成分。 然而，这是第一次在系外行星的大气中观察到石英纳米晶体。 这些晶体具有尖六棱柱结构，每个晶体的尺寸为 10 纳米。

虽然研究人员最初预计会发现硅酸镁，但这一发现揭示了 WASP-17 b 上硅酸盐颗粒形成的早期阶段。 这些硅酸盐颗粒预计将进一步发展，并可能形成在较冷的系外行星和褐矮星中发现的更大的硅酸盐颗粒。

詹姆斯·韦伯望远镜的这一非凡观测为研究宇宙中行星和天体的组成和形成开辟了新途径。 科学家预计，对遥远系外行星的进一步分析将为行星系统的演化提供有价值的见解，并加深我们对宇宙历史的理解。

资料来源：NASA、天体物理学杂志快报、Space.com