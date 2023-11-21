新发现的古代“宇宙藤蔓”为早期宇宙形成提供了线索

天文学家使用詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST) 进行了一项令人着迷的发现，揭示了早期宇宙中一系列非凡的星系链。 这个巨大的巨型结构被称为“宇宙藤蔓”，可以为宇宙中最大结构的形成提供深刻的见解。 宇宙藤延伸的距离超过 13 万光年，宽度约为 650,000 万光年，是一个令人印象深刻的实体，远远超过了同期观测到的其他星系团的大小。

宇宙藤位于大熊座和牧夫座之间的格罗斯延伸带内，是在对 JWST 观测红移进行检查时发现的，红移是光在膨胀宇宙中传播距离的一种特性。 宇宙藤中每个星系发出的光都表现出大约 3.44 的红移，这表明发出的光需要 11 亿到 12 亿年才能到达 JWST 的透镜。

有趣的是，研究人员发现宇宙藤的巨大结构（估计质量为 260 亿个太阳质量）仍在增长。 然而，它最大的两个星系已经发生了深刻的转变。 在检查时，这些星系表现出静止的特征，表明恒星形成已显着减少或完全停止。

早期宇宙中恒星形成过早停止的原因仍然是个谜。 科学家们提出的一种合理的解释是，星系合并引发了剧烈的恒星形成过程，在 JWST 观测前数亿年耗尽了可用气体。

宇宙藤的发现及其神秘的特征，为 JWST 任务期间发现的巨大结构的不断增加提供了线索。 对宇宙藤蔓的研究有可能解开对早期宇宙的形成和本质的深刻见解。 虽然提出了许多问题，但还需要进一步的研究和分析来深入研究隐藏在这条古老银河链中的秘密。

常见问题解答：

问：什么是宇宙藤蔓？

答：宇宙藤蔓是来自早期宇宙的一条巨大的星系链。

问：宇宙藤有多大？

答：宇宙藤蔓长超过 13 万光年，宽约 650,000 万光年。

问：什么是红移？

答：红移是衡量光在穿过膨胀宇宙时波长如何增加的指标。

问：为什么宇宙藤的两个最大星系中恒星形成停止了？

答：一种可能性是星系合并引发了强烈的恒星形成过程，从而更早地耗尽了可用的气体。

来源：

– LiveScience.com