詹姆斯·韦伯太空望远镜在木星的卫星欧罗巴上发现了碳的迹象

詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）是最先进的天基望远镜，在木星的卫星欧罗巴方面取得了重大发现。 木卫二长期以来一直受到人们的关注，因为它有支持外星生命的潜力，特别是因为它的地下海洋。

在最近的一项研究中，JWST 在木卫二上发现了碳存在的有趣迹象。 正如我们所理解的，碳被认为是生命的基础。 这一发现增加了越来越多的证据表明木卫二可能适合居住，使其成为未来寻找地球以外生命迹象的任务的主要目标。

据信木卫二的地下海洋由咸水组成，有可能孕育生命。 碳的存在进一步增加了支持生物过程的可能性。 碳基化合物对于复杂有机分子的形成至关重要，而复杂有机分子是我们所知的生命的基本组成部分。

詹姆斯韦伯太空望远镜的观测结果为了解木卫二的组成和潜在的宜居性提供了宝贵的见解。 通过研究月球的化学组成，科学家希望解开它的谜团，并确定它是否确实可能是生命的家园。

这一发现为未来前往木卫二的任务奠定了基础，例如美国宇航局计划于 2020 年代发射的木卫二快艇。 该航天器将调查木卫二的表面和地下，收集有关其成分和生命潜力的详细数据。

寻找外星生命仍然是一个令人着迷且重要的探索领域。 木卫二上碳的发现开辟了新的可能性，并增强了我们对地球以外生命潜力的好奇心。 随着人类对宇宙奥秘的深入研究，我们越来越接近回答这个古老的问题：我们是孤独的吗？

来源：

– 自然通讯； 塞缪尔·豪厄尔和罗伯特·帕帕拉多

–美国宇航局