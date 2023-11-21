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探索火星深处：揭开太阳合相期间的奥秘

By薇琪斯塔夫罗普卢

Nov 21, 2023
探索火星深处：揭开太阳合相期间的奥秘

如果你想知道为什么最近有关火星的新闻很少，答案就在我们与太阳的天体之舞中。 每两年，地球和火星都会在各自的轨道上到达一个被称为“火星太阳合点”的点。 当火星与太阳的另一侧对齐时，就会出现这种现象，从而暂时遮挡我们对这颗红色星球的视线。

在火星与太阳合相期间，从火星任务返回地球的信息流大大减慢。 这些信号不是每天接收数据流，而是必须沿着危险的路径航行，冒险接近太阳。 太阳通过日冕不断发射电离气体和粒子，对这些信号提出了挑战。 近太阳环境会破坏数据，影响航天器命令、软件更新以及从火星返回的任何信息。 为了确保任务的安全性和完整性，工程师们在此期间不会发送关键命令，而航天器将继续进行常规科学操作。

今年，火星日合的“停电”期延长至25月XNUMX日，仅在火星完全被太阳遮挡时短暂中断。 在这段平静时期，美国宇航局仍然保持警惕，从航天器接收健康更新信息，评估他们的健康状况。 这次天体排列的准备工作很早就开始了，任务团队精心为他们照顾的每艘火星航天器制定了待办事项清单。

尽管任务上的主要仪器暂时闲置，但科学调查仍在继续。 美国宇航局的毅力号和好奇号漫游车已暂时驻扎，积极监测地表条件的变化并深入研究天气模式。 此外，辐射测量是在其固定位置进行的。 聪明号直升机可能已停飞，但它继续利用其彩色摄像机来研究附近沙子的有趣运动。 火星勘测轨道飞行器、奥德赛轨道飞行器和 MAVEN 航天器通过捕获表面图像、收集大气数据以及研究火星大气与太阳之间的相互作用做出贡献。

一旦两周的暂停结束，轨道飞行器将恢复传输有价值的数据，工程师将恢复发送软件升级和命令。 随着信息流的恢复，系统工程师会仔细检查数据是否有任何潜在的损坏。 如有必要，可以在后续数据传输中重新传输损坏的文件。 最终，包括相机在内的仪器将被重新激活，预示着原始图像和数据流将恢复正常。

当我们热切地等待火星日合结束时，我们感谢任务团队的不懈努力和我们的航天器的韧性，不断揭开火星所见的神秘面纱。

常见问题解答

1.什么是火星太阳合相？

火星太阳合相是一种天体状况，每两年发生一次，当火星位于太阳与地球的另一侧时。 这种排列破坏了与火星的直接通信，并影响了火星任务和地球之间的数据传输。

2. 火星太阳合相如何影响航天器的运行？

在火星与太阳合相期间，航天器进入“停电”期，暂停其数据密集型任务。 工程师们不会发送关键命令，仪器也暂时处于不活动状态，以确保任务的完整性。

3. 火星合日期间收集的数据会怎样？

停电期间收集的数据将储存在航天器上，直到可以安全地传输回地球。 恢复数据传输后，工程师会彻底检查是否有任何损坏的文件，并在需要时重新传输。

4. 火星合日期间火星任务进行哪些活动？

在此期间，尽管主要仪器处于闲置状态，但火星任务仍在继续进行科学调查。 漫游车监测地表状况、研究天气模式并测量辐射。 其他航天器捕获火星表面的图像，收集大气数据，并研究与太阳的相互作用。

By 薇琪斯塔夫罗普卢