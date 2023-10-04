研究证实月球内核是固体，类似于铁

一组研究人员最近进行的一项研究最终确定，月球内核是固体，其密度与铁相似。 这一发现平息了科学家之间关于月球内核状态的长期争论，并有助于更好地了解月球和太阳系的历史。

研究小组利用地震数据分析了月球的内部成分，发现地震产生的声波可以为了解月球内部结构提供有价值的见解。 然而，阿波罗任务期间收集的地震数据的分辨率不足以准确确定内核的状态。 现有模型表明固体内核和全流体内核都是可能的。

为了解决这一争论，研究人员收集了太空任务和月球激光测距实验的数据，以全面了解月球的特征。 他们对不同的岩心类型进行了建模，以确定观测数据的最佳匹配。

该研究取得了多项重要发现。 首先，与月球已知特性密切相关的模型表明月球地幔内部存在活跃的翻转。 这种活动涉及密度较大的物质向中心移动，而密度较小的物质向上上升，这解释了火山区域中某些元素的存在。

此外，研究小组发现月球的核心与地球的核心相似，具有外部流体层和固体内核。 根据他们的模型，外核的半径约为362公里（225英里），而内核的半径约为258公里（160英里），约占月球总半径的15%。 内核的密度被发现约为每立方米 7,822 公斤，与铁的密度相似。

有趣的是，2011 年由 NASA 马歇尔行星科学家 Renee Weber 领导的一项研究利用先进的地震学技术得出了类似的结论。 研究小组发现了一个半径约为 240 公里、密度约为每立方米 8,000 公斤的固体内核的证据。

研究人员认为他们的结果证实了早期的发现，进一步支持月球内存在类似地球的核心。 这一发现对于理解月球的演化也具有重要意义，特别是它的磁场，它在大约 3.2 亿年前开始下降。

随着计划在不久的将来重返月球，这些发现有望得到地震验证。 这项研究最初发表在《自然》杂志上，为了解月球的内部结构及其在塑造早期太阳系中的作用提供了宝贵的见解。

来源：

–自然