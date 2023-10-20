本·拉姆的目标是让灭绝的生物复活

Colossal Biosciences 联合创始人本·拉姆 (Ben Lamm) 设定了一个目标，即在未来五年内让灭绝的物种复活。 拉姆和他的团队与哈佛大学遗传学家乔治·丘奇合作，致力于消除猛犸象、塔斯马尼亚虎和渡渡鸟等生物的灭绝。

复活灭绝动物的过程涉及编辑其现存近亲的 DNA，以匹配灭绝动物的基因组。 对于猛犸象来说，这意味着要使用与猛犸象密切相关的亚洲象的 DNA。 通过对大象的基因组进行有针对性的编辑，研究小组希望创造出一个可以在活着的代孕母亲体内足月的胚胎，从而诞生第一个灭绝的动物。

最终目标是将这些灭绝的动物释放到它们的自然栖息地，有助于生态系统的恢复并有可能缓解气候变化。 像猛犸象这样的关键物种对其环境具有重大影响，它们的重新引入可以对其生态系统产生积极影响。

虽然让灭绝的动物复活的想法存在争议，但许多科学家认为这可能带来重大好处，例如恢复生态系统和减缓气候变化。 例如，将狼重新引入黄石国家公园，导致景观发生重大变化，并对水土流失产生积极影响。

然而，需要考虑道德因素。 人类历史上一直在剥削和猎杀猛犸象，甚至在猛犸象灭绝数千年后也是如此。 一些人认为，鉴于气候危机的紧迫性，即使是雄心勃勃但成功概率较低的项目也是合理的。

来源：

– 门闩： “企业家本·拉姆谈如何让灭绝的动物复活”

– 盖蒂图片社

定义：

– 复活：通过基因工程和先进技术使灭绝的物种复活的过程。

– 基因组：细胞或生物体中存在的完整基因或遗传物质集。

– 关键物种：对其环境产生不成比例影响并在维持生态系统结构和功能方面发挥关键作用的物种。

– 生态系统：生物体及其物理环境作为一个系统相互作用的社区。

– 复活：使已死亡或灭绝的事物起死回生或复活。