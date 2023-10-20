经常锻炼对身体和心理健康都有很多好处。 将锻炼纳入我们的日常生活以保持健康的生活方式非常重要。

定期锻炼的主要好处之一是改善心血管健康。 参加步行、慢跑或骑自行车等活动有助于增强心脏功能并改善全身循环。 经常锻炼还有助于降低血压并降低患心脏病的风险。

除了对心血管有益之外，定期锻炼对于保持健康体重也起着至关重要的作用。 参加体育活动有助于燃烧卡路里并增加新陈代谢，从而有助于减肥或维持体重。 定期锻炼还有助于增强肌肉质量，从而提高整体力量和敏捷性。

运动不仅有益于身体健康，而且对心理健康也有积极影响。 事实证明，定期进行体育活动可以改善情绪并减少抑郁和焦虑症状。 运动会刺激内啡肽的释放，这种激素被称为“感觉良好”的激素。 这些内啡肽有助于缓解压力并改善整体心理健康。

定期锻炼对于改善睡眠质量也起着重要作用。 参加体育活动可以帮助调节睡眠模式并促进更深、更安宁的睡眠。 这可以提高能量水平、提高注意力和增强认知功能。

总之，定期锻炼对身心健康有无数好处。 通过将锻炼融入我们的日常生活中，我们可以改善心血管健康，保持健康的体重，并增强整体健康。

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– 心血管健康的定义：[来源网址]

– 瘦肌肉质量的定义：[来源 URL]

– 内啡肽的定义：[来源 URL]