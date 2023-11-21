新任务：Chandrayaan-4 旨在带回月球土壤样本

浦那：在“月船 3 号”成功的基础上，印度空间研究组织 (ISRO) 将目光投向了下一个月球任务“月船 4 号”，其雄心勃勃的目标是从月球取回土壤样本。 空间应用中心 (SAC/ISRO) 主任 Nilesh Desai 在浦那印度热带气象研究所第 62 届成立日仪式上宣布了这一消息。

Chandrayaan-4 任务将需要返回月球样本，这标志着太空探索的一个重要里程碑。 为了从月球表面带回样本，ISRO 的目标是在未来五到七年内完成这一壮举。 该计划涉及与月船三号类似的着陆过程，中央模块与轨道模块对接，然后在地球大气层附近分离。 然后，重返舱将把珍贵的月球土壤和岩石带回地球。

尼勒什·德赛表示需要两艘运载火箭才能成功执行任务。 这些模块将分为传输模块（TM）、着陆模块（LM）、上升模块（AM）和重返模块（RM）。 TM和RM将被放置在月球轨道上，而TM和LM将下降以收集样本。 先进的技术和周密的规划正在进行中，以确保这项任务的可行性。

除了月船四号之外，ISRO 还与日本航天局 JAXA 合作开展月球极地探索 (LuPEX) 项目。 这种伙伴关系反映了两个机构对促进地球以外的科学理解和探索的承诺。

印度希望利用月船四号从月球表面带回有价值的样本，从而在月球探索方面实现巨大飞跃。 这项任务不仅将有助于科学突破，还将开辟空间研究和合作的新领域。

常见问题解答

1.月船4号是什么？

Chandrayaan-4 是印度空间研究组织 (ISRO) 的下一个月球任务，目的是从月球表面带回土壤样本。

2. Chandrayaan-4 预计何时发射？

ISRO的目标是在未来五到七年内发射Chandrayaan-4。

3.月船四号将如何回收月球土壤样本？

月船 4 号将遵循与月船 3 号类似的着陆过程。 中央模块将与轨道模块对接，然后在地球大气层附近分离。 然后，返回舱将携带样本返回地球。

4.月船四号任务涉及哪些模块？

这些模块包括传输模块（TM）、着陆模块（LM）、上升模块（AM）和再入模块（RM）。 TM和RM将被放置在月球轨道上，而TM和LM将下降以收集样本。

5. ISRO 与其他航天机构之间是否有任何合作？

ISRO 正在与日本航天局 JAXA 合作开展月球极地探索 (LuPEX) 项目。 这一伙伴关系旨在促进地球以外的科学理解和探索。