印度Aditya-L1任务成功行进9.2万公里前往日地拉格朗日点

印度航天局印度空间研究组织 (ISRO) 宣布，天基太阳观测站 Aditya-L1 任务已成功超越地球影响范围，迄今为止已行驶超过 9.2 万公里。 该航天器目前正在前往太阳-地球拉格朗日点 1 (L1) 的途中，它将在那里研究太阳的大气层和太阳活动。

ISRO指出，这一成就标志着他们第二次将航天器发射到地球影响范围之外，第一次是火星轨道飞行器任务。 此外，这是印度空间研究组织第五次成功地将航天器转移到另一个天体或太空中的另一个位置，此前已经成功地将航天器转移到月球和火星上一次。

Aditya-L1 任务于 2 月 1 日通过印度火箭极地卫星运载火箭 –XL (PSLV-XL) 变型发射到低地球轨道 (LEO)。 从那时起，航天器的轨道已逐步提高了四次。 当它离开地球引力影响范围后继续沿其轨迹向拉格朗日点 (L1) 移动时，巡航阶段将开始。 最终，它将被注入 LXNUMX 周围的一个大光晕轨道，太阳和地球的引力将相等，从而使航天器相对于两个天体保持静止。

从发射到到达L1点的旅程预计需要大约四个月，距离地球约1.5万公里。 一旦 Aditya-L1 任务到达目的地，它将提供有关太阳动力学、磁场和太阳耀斑的宝贵见解，有助于科学研究并扩大我们对日地联系的了解。

定义：

– Aditya-L1：印度的天基太阳观测站任务，旨在研究太阳日冕、太阳辐射和行星际磁场。

– 拉格朗日点 1 (L1)：太空中太阳和地球引力相互平衡的点，使航天器在观测太阳时能够保持相对稳定的位置。

– 印度空间研究组织（ISRO）：印度国家航天局，负责该国的航天计划。

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– [ISRO 的 Twitter](isro-twitter)

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