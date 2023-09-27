ISRO 行星科学任务的未来：探索金星、火星等

ISRO（印度空间研究组织）在发展国内太阳系天体行星科学任务能力方面处于领先地位。 在印度各地学术机构的合作下，ISRO 正在计划多项任务，以解开内太阳系岩石世界的秘密。

这些任务包括探索金星和火星，这两颗邻近的行星彼此截然不同。 火星的大气层很稀薄，它的表面显示出古代有水的证据，这表明它过去曾有过厚厚的大气层。 另一方面，地球是一颗欣欣向荣的行星，拥有厚厚的大气层和丰富的液态水，使其成为已知唯一存在生命的行星。

然而，据我们所知，金星并不适合生命生存。 它有极其浓厚的大气层，充满有毒的环境条件。 这颗行星的表面被硫酸云遮蔽，使其难以研究。 金星上的大部分水也消失了，这让科学家们对其下落感到困惑。

为了更好地了解这些岩石行星并洞察地球的未来，ISRO 正在计划两项关键任务。 第一个是 Shukrayaan 任务，也称为金星轨道飞行器任务，旨在调查金星并揭开其隐藏的秘密。 该任务将使用包括雷达在内的各种仪器来研究行星的云层、外层大气和表面。

第二个任务是 Mangalyaan 2，它是 ISRO 成功的火星轨道飞行器任务的后续任务。 虽然第一个任务的主要目标是展示到达火星的能力，但 Mangalyaan 2 将专注于科学探索。 这包括使用高光谱相机和雷达等仪器组合来研究火星上的地质活动，例如移动沙丘和巨石坠落。

通过研究这些行星，印度空间研究组织希望更好地了解行星体的演化以及使地球适宜居住的因素。 这些知识可能使人类能够在必要时进行干预，以防止地球在未来变得像火星或金星一样。

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