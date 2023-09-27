令人兴奋的发现：在木星的卫星欧罗巴上发现二氧化碳

天文学家在詹姆斯·韦伯太空望远镜的帮助下取得了突破性的发现，识别了木星卫星木卫二冰冷表面上的二氧化碳。 这一发现可能对寻找外星生命产生重大影响。 检测到的二氧化碳可能源自木卫二冰冷表面下的地下海洋，而不是从陨石等外部来源带入。 碳的存在表明木卫二的海洋可能蕴藏着生命的必需元素。

望远镜的数据还显示，二氧化碳在塔拉区（Tara Regio）的特定区域最为丰富，该区域从地质角度来看相对较年轻，并且表面冰层已被破坏。 之前使用哈勃望远镜进行的观测已经表明塔拉地区存在海洋盐。 最近发现的二氧化碳进一步支持了它来自木卫二内海的假设。

美国宇航局戈达德太空飞行中心的杰罗尼莫·维拉纽瓦 (Geronimo Villanueva) 解释了了解木卫二海洋化学成分的重要性。 “在地球上，生命喜欢化学多样性——多样性越多越好，”他说。 “我们是碳基生命。 了解木卫二海洋的化学成分将帮助我们确定它是否对我们所知的生命充满敌意，或者它是否可能适合生命生存。”

木卫二长期以来一直被认为是太阳系中存在生命的主要候选者。 事实上，美国宇航局 (NASA) 正在计划于 2024 年发射木卫二快艇任务，以详细探索这颗卫星。 该任务将多次飞越木卫二，使用一套仪器收集大量数据。 它的目的是为欧罗巴海洋的潜在宜居性提供有价值的见解，并评估发现外星生命的可能性。

在木卫二上发现二氧化碳是我们了解这颗迷人卫星的一个令人兴奋的一步。 它强化了人们的信念，即木卫二具有支持生命的巨大潜力，并强调需要进一步探索以解开这个冰冷世界的奥秘。

来源：News18.com