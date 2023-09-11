氦气的供应量惊人且有限

摘要：氦是一种用途广泛且独特的元素，在地球上正变得越来越稀缺。 尽管它是宇宙中第二丰富的元素，但它在我们星球上的稀有性是由于它的重量轻，导致它逃逸到外太空。 氦气主要作为天然气开采过程中的副产品获得。 它保持极冷的能力使其对于冷却 MRI 机器和为太空火箭提供动力等各种应用具有无价的价值。 对氦气的需求非常广泛，来自美国宇航局、制药和国防部等行业。 负责供应全球 40% 氦气的美国联邦氦气储备机构面临着不确定的未来，因为它可能很快就会被出售给私营企业。 其他拥有大量氦气来源的国家包括卡塔尔、坦桑尼亚和阿尔及利亚。 关于剩余氦气供应量的估计各不相同，预测范围从短至 10 年到长至 200 年不等。 对工业的潜在影响可能很大，再加上氦气价格的波动性。

氦气是一种因其高音调声音效应而受到儿童喜爱的元素，它具有许多令人惊讶的品质和应用。 然而，尽管氦气在宇宙中普遍存在，但在地球上却变得越来越稀缺。 这种稀缺性归因于其重量轻，能够逃离地球大气层，使其成为唯一的不可再生资源。 氦气的产生是通过放射性铀和钍的自然衰变而产生的，这个过程需要数十亿年的时间。

目前，大多数氦气是从地下天然气藏中收集的，作为天然气开采过程的副产品。 然而，由于其重量轻，任何逃逸的氦气最终都会漂浮到我们大气层的边缘，并被太阳风吹走。 供应全球 40% 氦气的美国联邦氦气储备公司面临着不确定的未来，因为它可能很快就会被出售给私营企业。

氦气的独特性质，特别是其能够保持极冷且沸点最低的元素的能力，使其在各种应用中不可或缺。 它用于冷却 MRI 机器中的超导磁体，并用作太空火箭的燃料源。 例如，瑞士的大型强子对撞机每周需要 120 吨氦气才能运行。

各个行业对氦气的需求都很广泛。 NASA 和 SpaceX 依赖氦气作为液体燃料火箭，而制药业和国防部也严重依赖氦气。 氦气的有限供应和不确定的未来给这些行业带来了重大挑战。

对剩余氦气供应量的估计各不相同，预测范围从短至 10 年到长至 200 年不等。 一些专家强调需要加大氦气回收力度以延长其使用寿命。 考虑到氦气价格的波动性，这对工业的潜在影响是深远的。

总之，地球上氦气的稀缺性及其在各个行业中的重要作用凸显了负责任的使用和回收工作的紧迫性。 联邦氦储备的不确定性以及其他国家有限的氦资源使得研究人员和政策制定者必须解决这种宝贵元素的未来供需问题。

定义：

– 氦：一种原子序数为 2 的化学元素，以其轻质、低沸点以及在太空探索和医学成像等行业的多种应用而闻名。

– MRI：磁共振成像，一种医学成像技术，利用强磁场和无线电波创建身体内部结构的详细图像。

– 联邦氦气储备：于 1920 年代在美国成立，为飞艇供应氦气，占世界氦气供应的很大一部分。

来源：

– 美国化学会

– Sophia Hayes，圣路易斯华盛顿大学化学家

——比尔·哈尔珀林 (Bill Halperin)，西北大学物理学教授

–彭博社

——大卫·科尔·汉密尔顿，圣安德鲁斯大学化学名誉教授

– 全国广播公司新闻

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